Resurge video del cantante mexicano Juan Gabriel

El Divo de Juárez le manda mensaje a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, desde el “más allá”

Por su parte, Joaquín Muñoz, su exmanager, sigue asegurando que “Juanga” está vivo En plena pandemia por el coronavirus, resurge video donde el cantante mexicano Juan Gabriel, quien falleció el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto agudo de miocardio, le manda mensaje a AMLO, presidente de México, desde el “más allá”. Joaquín Muñoz, exmanager de Juanga y quien sigue asegurando que está vivo, escribió lo siguiente en sus redes sociales hace apenas unos días, provocando reacciones de todo tipo: “Juan Gabriel me dijo que le dijera al Señor Presidente Andres Manuel Lopez Obrador que está muerto de tristeza porque no le ha hecho caso”. ¿Está vivo Juan Gabriel? A través del canal oficial de YouTube del programa Al Rojo Vivo, el cual era conducido por María Celeste, se compartió un revelador video que está a punto de cumplir dos años de su publicación y que rebasa al momento las 250 mil vistas. Aquí, la reconocida periodista, quien fuera despedida de Telemundo, comentó sobre la conmoción que provocó AMLO en esa ocasión con su declaración sobre El Divo de Juárez, de quien dijo que fue su gran amigo y sembró dudas sobre la muerte del compositor de temas como El Noa Noa, Amor eterno y Hasta que te conocí (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Alguien” le dijo a AMLO que Juan Gabriel está vivo En una de sus conferencias matutinas, mejor conocidas como “las mañaneras”, el presidente de México se expresó de la siguiente manera de Juan Gabriel: “Se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que él vive y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más”. “No lo evado, lo trato porque es una persona, esté vivo o esté muerto, excepcional, extraordinaria, un gran artista, es ‘amor eterno'”, expresó Andrés Manuel López Obrador, quien puso a pensar a más de uno al haber dicho que el cantautor “esté vivo o esté muerto”.

Juan Gabriel “vive por sus canciones”: AMLO Sobre este mismo tema, el presidente de México mencionó que daría por hecho que Juan Gabriel vive por sus canciones y por su talento, dejando muy en claro que tiene la fuerza moral para hablar de él, ya que años atrás fueron muy cercanos. “Cuando fui jefe de gobierno (del Distrito Federal, hoy CDMX) lo invitamos al Zócalo y como era cantó y cantó y me esperó hasta las seis de la mañana que yo llegaba a las reuniones de seguridad y tuve con él muy buena amistad, (todo) un personaje, un gran artista con dimensión social, un liberal, una extraordinaria persona”.

AMLO contestó “correctamente educado” Luego de ver este video, y saber del mensaje que le mandó Juan Gabriel a AMLO desde el “más allá”, usuarios no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista: “Para mí, Juan Gabriel, vivo o muerto, merece la atención de quien sea y nuestro presidente contestó correctamente, educado y fraternal”. “Juan Gabriel, él mismo dijo que siempre vivirá por su musica”, “Señor presidente, con todo mi respeto, porque si de veras está vivo Juan Gabriel, hágalo que salga para que se acabe todo este borlote, y si está vivo, ¿qué ching… espera? Todos queremos la verdad” (Archivado como: Juan Gabriel le manda mensaje a AMLO desde el más allá).

Exmanager asegura que la cantante Natalia Baeza ya comprobó que El Divo de Juárez esta vivo Nuevamente, empiezan a circular los rumores sobre que Juan Gabriel sigue con vida, y otra vez por su ex manager, Joaquín Muñoz, quien a través de una entrevista con el periodista Marco Antonio Silva afirmó que la cantante Natalia Baeza ya comprobó que el Divo de Juárez está vivo. Una pregunta que incómodo a Muñoz fue si el cantante le había pedido a Natalia tener un hijo, a lo que respondió que no era verdad: “Ya la contacté y Natalia le escribe a él y él le contesta y ahora sí ella cree que está vivo”, fueron las palabras del exmanager.

Ahora si, Natalia Baeza cree que Juan Gabriel está vivo La cantante mexicana Natalia Baeza, quien trabajo en los 80′ junto a El Divo de Juárez, habría contactado a Juan Gabriel confirmando que los rumores son verdaderos y está vivo, así lo dice Joaquín Muñoz, quien se hace llamar la mano derecha de Alberto Aguilera. En la entrevista, el exmanager dijo que el reencuentro de ambos cantantes fue en diciembre pasado y cuenta los detalles de cómo se comunicaron. Además, habla acerca de la petición del artista musical sobre tener un hijo con Isabel Pantoja, según el portal de TVyNovelas.

¿Juan Gabriel le propuso a Isabel Pantoja que tuvieran un hijo? Sobre la propuesta del Divo a Isabel Pantoja, Joaquín Muñoz dijo lo siguiente: “Sí, porque en un reality ella dijo que Juan Gabriel le había propuesto matrimonio. Yo me tuve que comunicar con él para preguntarle acerca de eso, porque me hablaron de España para preguntarme y me dijo”. Supuestamente, al saber que estaban diciendo eso, Alberto Aguilera le mando decir que: “¡Desmiéntela, no es cierto que yo le propuse matrimonio! Yo le propuse que tuviera un hijo por inseminación artificial y ella no quiso, porque dijo que quería mucho a su pareja, por eso no quiso”, expreso Joaquín Muñoz.

Juan Gabriel estaba desesperado por tener un hijo Se le cuestionó al ex manager sobre si era cierto que la misma propuesta se la hizo a La India y a Natalia, e inmediatamente respondió: “No, ya también desmentí a La India, porque ella dijo que Juan Gabriel le había propuesto matrimonio, y Alberto me dijo que desmintiera eso, porque él quería mucho a La India, eran grandes amigos”. “Incluso se quedaba a dormir en su cama cuando estaban grabando ya muy noche, pero nunca le propuso matrimonio, para nada. Natalia Baeza iba a Cancún cuando Alberto le decía que fuera, y ella pensaba que Juan Gabriel estaba muerto, hasta ahora que ya la contacté con él. Le acaba de mandar a Alberto un perfume y una camiseta del color que le pidió”, agregó.

Joaquín Muñoz pone en contacto a Juanga y Natalia Baeza También, Muñoz afirmó que a través de él mantienen la comunicación los dos cantantes: “Sí, a través mío porque yo fui quien los contactó. Natalia me mandó un mensaje, yo le comenté a Alberto y me dijo: ‘Contéstaselo’, eso quiere decir que haga amistad con ella de vuelta”. Incluso mencionó: “Le platiqué lo que pasaba, que Juan Gabriel vive en el estado de Morelos, y que yo soy quien lo sostengo y que nada más tenemos acceso a él tres personas; yo le sugerí a Alberto que se fuera Natalia con él para cuidarlo y que no esté solo, pero no quiso, me dijo que no porque no podía darle ese trato de ayudante. Natalia ya sabe que está vivo porque ya está contactada con él”.