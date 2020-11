El medio artístico nuevamente está de luto

Se dio a conocer que un imitador de Juan Gabriel fallece por coronavirus

Javier Miranda, quien estaba hospitalizado desde hace varios días, murió por complicaciones derivadas de esta enfermedad

En un 2020 lleno de múltiples pérdidas en el medio artístico, se informó que Javier Miranda, imitador de Juan Gabriel, fallece por coronavirus, enfermedad que ha provocado la muerte de millones de personas alrededor del mundo.

El periodista argentino Javier Ceriani, a través de su cuenta oficial de Instagram, dio a conocer esta triste noticia que viste de luto al mundo del espectáculo.

“Muere por Covid-19 Javier Miranda, imitador de Juan Gabriel. Javier Miranda, reconocido por imitar a Juan Gabriel en diversos programas de televisión, perdió la vida este domingo debido a complicaciones derivadas por el coronavirus”.

Javier Ceriani también comentó que el imitador de Juan Gabriel había publicado un video en sus redes sociales mientras se encontraba hospitalizado, y ahí decía que le estaba “echando muchas ganas” para vencer al coronavirus.

Por desgracia, Javier Miranda perdió la vida el domingo por la noche, noticia que fue confirmada por sus familiares y amigos cercanos.

De inmediato, seguidores de Javier Ceriani expresaron sus puntos de vista: “El virus está serio, la gente piensa que porque ya no hay tanto video espantoso en las redes ya no hay virus, y no, este momento es para tomar nuestras vidas en serio”.

Una internauta se expresó de la siguiente manera al enterarse que el imitador de Juan Gabriel, Javier Miranda, fallece por coronavirus: “Es la novedad, ahora todos morimos por eso, ya nadie muere por otra cosa. La enfermedad de moda para morir”.

“Que pena”, “Que en paz descanse”, “Mira, Paty Navidad, el virus si existe y sigue matando gente”, “Pobrecito Javiercito, no lo puedo creer todavía, él siempre tan alegre”, se puede leer en más comentarios.