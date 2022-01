Se descubren dos hijos más de Juan Gabriel.

Una vez más se desata la polémica.

La cantante Dulce fue quien saco los trapitos al sol. Juan Gabriel hijos desconocidos. Juan Gabriel, siempre se vio envuelto en varias polémicas tras supuestos hijos que tenía en muchas partes, cabe mencionar que el difunto cantante reconoció a los que sí tuvo en vida, pero corren los rumores de que tiene otros dos más que nadie conoce y que jamás reconoció mientras vivía. De acuerdo con el portal Por Esto, una vieja amiga de ‘El Divo de Juárez’ ha declarado que el cantante tendría a más hijos no reconocidos y que desconoce su paradero. Hasta la fecha, se conoce que Luis Alberto, Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel son quienes forman parte de la lista de los que en vida fueron reconocidos por el intérprete mexicano. Se revela que Juan Gabriel tiene otros hijos no reconocidos Fue durante una entrevista para diversos medios de comunicación que la intérprete mexicana, de 66 años, Dulce habló sobre los supuestos hijos no reconocidos de Juan Gabriel. Durante la plática que tuvo ante diferentes fuentes de la prensa salió el tema de su querido amigo y fue donde dio los detalles acerca de la situación. “Claro que sí. Hay un niñito muy chiquito y hay uno muy grandote que es médico, que además era el orgullo de Alberto su gran orgullo, ese nunca va a salir porque a él no le interesa” comentó ante las cámaras de ‘Despierta América’. “Es un muchacho triunfador, lo heredaron en viva, era el gran orgullo de su padre y es un muchacho guapísimo y así… Tenía fotos de sus hijos y los traía en el celular pero desafortunadamente me robaron el celular”, agregó.

Confesó que el Divo de Juárez tuvo un hijo con una muchacha en Estados Unidos “A mí él me platicaba, él me contaba. Sé que hay una criaturita, sé que hay otro que tuvo con una muchacha en Estados Unidos, de ese no se sabe tampoco nada y quién sabe cuantos haya, verdad”, señaló sobre como se entero de los dos jóvenes no reconocidos por el cantante Juan Gabriel. Ante la prensa de ‘Despierta América’ fue cuestionada sobre el por qué estos hijos no han decidido revelar su parentesco ante la opinión pública: “No les interesa la fama; si les fueran a dar mucho dinero, a lo mejor sí, pero si no para qué van a quebrar su privacidad”, compartió la cantante mexicana.

Juan Gabriel hijos desconocidos. Dulce recibió una propuesta por parte de Juan Gabriel Durante la entrevista que llevó a cabo ante los medios de comunicación salió a relucir la supuesta propuesta que el 'Divo de Juárez' le había hecho a la cantante Dulce, "Quería que me fuera a vivir con él, me dijo 'vente a vivir conmigo a donde tu quieras, a Santa Fe a Miami te regalo la casa pero vente para que criemos a los niños juntos' y le dije que yo no me podía ir", agregó ante las cámaras. Ella compartió que Juan Gabriel a toda costa quería que se fuera a vivir con él e incluso le comentó que se llevara a su hija para criar juntos a los niños, por si fuera poco el interprete mexicano le comentó que no se preocupara por su esposo que él la podía visitar cuantas veces quisiera pero que decidiera ir con él.

La cantante mexicana reaccionó ante la situación que atravesó uno de los hijos de Juan Gabriel La familia de Juan Gabriel ha atravesado un resiente escándalo en donde Joan Gabriel fue acusado por realizar violencia familiar, "pobrecitos yo creo que fueron muchachos que les faltó tiempo de calidad con su padre, no sé si tuvieron mamá… Me da pena porque los conocí chiquitos", comentó la cantante. En la trayectoria final de la entrevista manifestó que espera que enderecen su camino y que les vaya mejor a todos los hijos de Juan Gabriel, incluyendo a los dos que no fueron reconocidos por su padre en vida. Sin embargo dejó en claro que el cantante se sentía orgulloso de cada uno de ellos.

Juan Gabriel hijos desconocidos. A la declaración de Dulce se le suma la de quien era su mánager De acuerdo al portal de Infobae, Jesús Salas ex mánager del ‘Divo de Juárez’ el pasado 23 de noviembre dio una breve entrevista para el programa matutino de Imagen Televisión, ‘Sale el Sol’. En el tiempo que dedicó ante las cámaras también confirmó la existencia de otros dos jóvenes que son hijos de Juan Gabriel. “Ellos no aparecen. Yo lo sé porque pues éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues qué bueno, ¿verdad? Para evitarnos más situaciones… sé que existen pero nunca han aparecido”, aseguró Jesús Salas ante las cámaras de ‘Sale el Sol’.

El ex mánager aseguró que esos dos hijos no reciben ingreso monetario del cantante El ex representante de "El Ídolo de Multitudes" afirmó que ninguno de los descendientes no reconocidos de Juan Gabriel recibe algún bien económico por parte de la familia Aguilera, porque no los conocen. Supuestamente, el intérprete mexicano habría asegurado que su familia a la cual eligió era a quienes daría a conocer públicamente. "Juan Gabriel dijo 'esta es mi familia que yo escogí, ¿Quién? Laura, Iván, Joan, Jean y Hans esa es mi familia' y esa fue la que dio a conocer en algún momento pero de los demás nadie sabía y no se sabe públicamente de quienes se trata", compartió el ex representante del cantante mexicano

Pelea entre los hijos de Juan Gabriel surge Tras el fallecimiento del cantante comenzó un pleito legal por la herencia, y la resolución del conflicto lanzó como heredero universal al Iván Aguilera, quien también es hijo biológico del artista. A través de la entrevista Luis Alberto declaró: “Yo no tengo miedo a no tener dinero, porque yo siempre he crecido de la manera más común, y mi papá hizo ese dinero con su talento”. También aseguró el hijo mayor de Juan Gabriel, que su relación con sus hermanos es muy distante al punto de sentirse “desconectado” de ellos. Luis Alberto dice sentirse como su papá el cual, también dice que se distanciaba mucho de su familia y amigos, y que en eso se parecen mucho ambos.

Hijo de Juan Gabriel es acusado de ejercer violencia familiar Uno de los hijos del famoso cantante Juan Gabriel ha sido arrestado en el estado de Florido por presunta violencia familiar. De acuerdo con los medios de comunicación se trata de Joan Gabriel Aguilera Salas, hijo del fallecido artista musical, quien es muy recordado por sus seguidores en México y Estados Unidos. De acuerdo con la cuenta de Instagram del programa matutino de Suelta la Sopa, Joan Gabriel Aguilera Salas, hijo del cantautor mexicano Juan Gabriel, en estos momentos se encuentra detenido en una prisión que se encuentra en el estado de Florida. El joven es acusado de agredir físicamente a su familia.

Joan Gabriel se ve envuelto en problemas legales El descendiente de Alberto Aguilera Valadez es acusado de violencia familiar, tras agredir a uno de sus hermanos y a la novia que se encontraba en ese lugar. Además se dice que también se vio involucrada en la agresión, todo parece indicar que el hombre llegó alcoholizado a casa de su madre y se molestó por alguna razón. De acuerdo con los informes del programa 'Suelta la Sopa', Joan Gabriel Aguilera Salas luego de su molestia comenzó a golpear a uno de sus hermanos, quien trataba de tranquilizarlo, también su cuñada, novia de su hermano fue víctima de los golpes. Incluso llegó a empujar a su propia madre cuya edad es mayor a los 65 años de edad.

La gran herencia que dejó el Divo de Juárez tras su muerte En una entrevista realizada por TV y Novelas, el abogado Guillermo Pous, albacea de la familia Alberto Aguilera, reveló que si emprenderían acciones legales en contra de Silvia Urquidi, quien dice podría revelar la supuesta distribución del dinero del cantante en una televisora de Estados Unidos. En dicha entrevista le preguntaron al abogado de la familia: “¿Cualquier persona podrá tener acceso al testamento del cantante?” Al cual, el contestó que no cualquiera puede ver dicha información, ya que el testamento avalado en 2019 no está como un documento público. Además se le cuestionó sobre si Silvia Urquidi podría tener algún testamento anterior al definitivo, al cual, Pous contestó que seguramente si, ya que la mujer lo buscó y podría tener muy seguramente acceso a éste.

Vicente Fernández no toleraba a Juan Gabriel y esta es la razón Según el portal 'am.com' en la biografía no autorizada de Vicente Fernández, el artista habla sobre su vida y el medio del espectáculo, en el cual dio mucho de que hablar luego de lanzar algunas declaraciones. Olga Wornat asegura que el intérprete de 'Por tu maldito amor' detestaba a Juan Gabriel porque era 'de otra época'. No es la primera vez que la autora de biografías no autorizadas escribe sobre artistas reconocidos, y ahora fue el turno de Vicente Fernández. Actualmente dicho intérprete se encuentra en recuperación tras haber estado hospitalizado por haber sufrido una caída, lo cual le provocó problemas cervicales.