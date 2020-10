Aseguran que Juan Gabriel le coqueteó a Javier Ceriani

Se filtran fotos que el cantante le envió al periodista argentino

Dicen que ‘El Divo de Juárez’ seguiría vivo

¿Será? Se filtran fotos que aseguran que Juan Gabriel le envió al periodista argentino Javier Ceriani y muestran coqueteo. También, se dice que el cantante, quien falleció el 28 de agosto de 2016, seguiría vivo.

Fue en la cuenta oficial de Instagram de Javier Ceriani que se compartió un video que hasta el momento tiene más de 6 mil reproducciones que dice lo siguiente: “Juanga le coqueteó a Ceriani. Salen a la luz fotos del Divo haciéndole ojitos”.

“Imágenes inéditas del día que se le antojaron los huesitos de Ceriani a Juan Gabriel! Supuestamente, compartidas directamente por el Divo de Juárez. Aída Cuevas también lo recuerda como su mentor”.

En primer lugar, el periodista argentino aseguró que tienen las pruebas que Juan Gabriel está vivo. Por su parte, su compañera Elisa Beristain compartió que hace 15 días le mandaron un mensaje a Ceriani que apenas el fin de semana pasado le hicieron llegar.

Joaquín Muñoz, ex manager y amigo del cantante, que en diferentes entrevistas ha asegurado que Juan Gabriel está vivo, le escribió y le mandó una foto de ‘Juanga’ con Alex Lora, vocalista de El Tri.

“Y esa foto me la manda Juan Gabriel exclusiva para mí, hace 15 días me la mandó para mí. Y esta foto que estoy con Gizelle D’Cole, no sé donde, pero bueno”.

El periodista argentino no dejó escapar la oportunidad para agradecerle al cantante que le enviara estas fotos.

Por su parte, Elisa Beristain compartió un audio que le mandó Chela Lora, esposa de Alex Lora, donde dice que recuerda perfectamente que Juan Gabriel preguntó, refiriéndose a Javier Ceriani y a la cantante y actriz Gizelle D’ Cole: “¿Y estos güeros quienes son?”, por lo que se confirma que sintió atracción hacia el periodista argentino.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ