Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado que esté vivo, pero este video levanta más sospechas y dudas sobre ello, por eso te contaremos y mostraremos el contenido para que tu juzgues si es el verdadero cantante o solo se trata de un impostor.

Un video en el que un supuesto Juan Gabriel aparece y dice que está vivo, resurge en las redes sociales y causa gran alboroto entre sus fans, sin embargo, Joaquín Muñoz, si exsecretario, revela la verdad sobre la situación actual del Divo de Juárez, tras varios rumores de que no murió.

“NO ME QUEDÓ DE OTRA”

El video en cuestión salió a las luz pública en el 2020, y se volvió vial debido a las fuertes declaraciones que hizo el hombre: “Hola amigos ahora sí que tuve la necesidad de comunicarme con ustedes pues Como ustedes saben tuve que fingir mi muerte. por todo eso que llegó a México de la 4T”.

“Pero no me quedó de otra, pero ahorita sé que todos están ahí encerrados en México y que están encerrados por eso del coronavirus, ahorita que ya es mayo de 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes y mandarles un mensaje de aliento, y yo estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad de todo”, dijo el supuesto Divo de Juárez. Para ver el video completo haz click aquí. Archivado como: Juan Gabriel está vivo