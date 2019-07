Página

En la denuncia contra Juan Collado, involucran a Peña Nieto y Salinas de Gortari

Un empresario involucró a los expresidentes de México

El esposo de la actriz Yadhira Carrillo sigue tras las rejas

Un empresario inmobiliario señaló a los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari dentro de la denuncia contra el esposo de la actriz Yadhira Carrillo, Juan Collado, por lavado de dinero, según la orden de arresto contra el letrado difundida este miércoles por el portal La Silla Rota.

El empresario Sergio Hugo Bustamante, cuya denuncia derivó este martes en la detención de Juan Collado, indicó a la Fiscalía mexicana que los dos exmandatarios eran propietarios de la empresa Caja Libertad, que compró un terreno de manera fraudulenta.

Además de los expresidentes Peña Nieto (2012-2018) y Salinas de Gortari (1988-1994), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), implicó al actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, del Partido Acción Nacional (PAN), y a Mauricio Kuri, líder de los senadores del PAN.

“Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera”, dijo el empresario, según recoge la orden de arresto contra Juan Collado, investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Bustamante denunció a Collado por haber sido presuntamente estafado en 2015 en la compra-venta irregular de un inmueble en el sur de la ciudad de Querétaro, que habría realizado a través de la institución financiera Caja Libertad.

#ÚltimaHora Embarran a los expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas en caso Juan Collado 👉https://t.co/gjpLFW7qEY pic.twitter.com/w4mxVIHobm — El Universal (@El_Universal_Mx) July 10, 2019

El empresario sostuvo ante la Fiscalía que Jesús Beltrán, entonces director general de la compañía, le reveló que los “verdaderos propietarios” eran Peña Nieto, Salinas de Gortari, Domínguez y Kuri.

Tanto Domínguez como Kuri desmintieron esta información en entrevista con Radio Fórmula.

“Me parece penoso, una bajeza y una irresponsabilidad que alguien diga algo de lo que no está seguro. No voy a permitir que nadie ponga mi nombre donde no tiene una seguridad”, reprochó Domínguez.