A través de las redes sociales de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), se dio a conocer la noticia del sensible fallecimiento del productor y compositor, además de músico, Juan Carlos Moguel, quien colaboró con artistas de la talla de Dulce María, Danna Paola, María José, Luis Fonsi y Edith Márquez, entre otros.

Todo parecía ir bien…

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de la muerte del productor y compositor Juan Carlos Moguel, ni mucho menos si padecía alguna enfermedad o estaba hospitalizado. Aunque en la mayoría de sus publicaciones prefería mostrar a sus mascotas o parte de su labor profesional, una imagen llama la atención.

Fue el pasado 5 de febrero que Juan Carlos se dejó ver con un original look, pues traía el cabello de un color no muy usual: el morado, por lo que no dudó en posar para la cámara junto a una escoba del mismo color, lo que provocó las risas de varios de sus seguidores: “Te pasaste”, dijo uno de ellos.