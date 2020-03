Atravesó el desierto de Chihuahua en Texas “mojado” y estuvo a punto de morir.

El hispano agradeció a “la migra” por detenerlo en el preciso momento cuando su lucha por el sueño americano se desvanecía.

Juan Carlos Concha es dueño de One Taxis Services, la cual genera 400 mil dólares de ingresos brutos.

El hispano Juan Carlos Concha acumuló todas las fuerzas necesarias para enfrentar una dura batalla como inmigrante cuando decidió cruzar el temido desierto de la frontera con el fin de llegar a los Estados Unidos, ahora tiene su propia empresa de taxis generando 400 mil dólares brutos.

Siendo uno de los más de dos millones de empresarios latinos en los Estados Unidos, Juan Carlos Concha direccionó su brújula hacia el camino del éxito sin temor.

Aquel inmigrante con sueños y metas en una maleta, derribó la muerte, las barreras del idioma y los hábitos culturales en una nueva nación donde las oportunidades caían del cielo.

Como inmigrante enfrentó una cruda realidad

El emprendedor Juan Carlos Concha reveló que su travesía como inmigrante no fue fácil y que casi no cuenta su historia cuando llegó “mojado” a los Estados Unidos”, siendo protagonista de una cruda realidad alejado de toda ficción.

Su único objetivo era atravesar el desierto sano y salvo para seguir con el sueño americano, pero las cosas no salieron bien. Dios le alumbró el camino después.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Juan Carlos Concha aún recuerda como agua pura de manantial ese preciso momento cuando Agentes de la Patrulla Fronteriza detecta a un grupo de inmigrantes intentando llegar a los Estados Unidos. Entre los detenidos estaba él.

Para el hispano su detención por “la migra” fue lo mejor que le pudo haber ocurrido cuando caminaba por el desierto temeroso y a merced de un peligro latente.

“Gracias a Dios que me agarró la migración en el desierto de Texas sino estuviese muerto”, contó Juan Carlos Concha, para Mundo hispánico.

Esposado y con el animo por el suelo, el inmigrante llegó en un centro de detención en Texas, donde pasó cinco largos meses recluido junto a otras personas, esperando su destino final; volver a su país natal o recibir una oportunidad del gobierno estadounidense.

La cárcel antinmigrante se convirtió en su único refugio, allí contaba los días y los meses de su encierro, hasta que una buena noticia despierta su ánimo de seguir su ruta por el sueño americano.

“Estuve cinco meses en la cárcel esperando por la otorgación de un asilo político, la cual llegó luego de un año”, comentó Juan Carlos Concha.

Una nueva oportunidad y un nuevo cambio de vida

Al tener la nacionalidad americana, el empresario latino comenzó a formar su sueño y fortalecer su espíritu empresarial tras casi morir en el desierto y sin dinero en el bolsillo.

Antes de ser un empresario exitoso, afirmó que su primer trabajo fue en un taller mecánico, luego vendió medicinas y fue repartidor de periódico en la prestigiosa empresa periodista Mundo Hispánico.

Una nueva oportunidad toca su puerta para formar su propia empresa llamada One Taxis Services, la cual cumple con la misión de facilitar la movilidad a los habitantes de Gwinnett y Dekalb de Georgia, ganando aceptación y popularidad.

Foto/Captura Mundo Hispánico

El empresario latino reveló que para establecer One Taxis Services sólo invirtió 120 dólares, ahora su compañía acumula en su registro de ganancias 400 mil dólares brutos y con 90 autos prestando el servicio.

“Trabajaba las 24 horas del día con el celular en el pecho para atender las solicitudes de los clientes y seguir adelante con el negocio”, dijo el empresario latino.

“No se puede atravesar el mar simplemente mirando el agua”, esta frase de Rabindranath Tagore lo hizo más fuerte y luego de 10 años es un sobreviviente más del desolado desierto de Chihuahua en Texas, donde quedaron impregnados sus días de angustia y temor.

