“Me mordía, me escupía y me tiraba cosas”

“Seguí diciéndome a mí misma que el superaría esos episodios pero a medida que crecía, estaba constantemente enojado”, dijo Helen. “Sean me mordía, me escupía y me tiraba cosas. Se puso tan mal que cuando tenía tres años, lo envié a clases de manejo de la ira. Fue horrible y realmente luché”.

La madre explicó al medio reseñado que en 2016 su hijo Sean consiguió una novia que también fue víctima de su agresividad. “Los escuché discutir en la sala de estar”, recordó Helen. “Me apresuré a entrar y me paré entre ellos, tratando de marcar la distancia y de repente, Sean me tiró sobre la mesa y me golpeé la cabeza en la esquina. Me desmayé”, dijo Helen. Archivado como: joven tortura a su madre.