En un reporte actualizado el domingo 23 de enero, el New York Post indicó que Logan Smith, de 18 años, de la ciudad Cocoa, en Florida, fue arrestado después de que intentara matar a un corredor con el objetivo de conservar el cadáver en su armario “para cumplir sus fantasías sexuales”.

El acusado ha tenido dificultades con su salud mental

El novio de la madre de Logan Smith, quien actúa como figura paterna en su vida, describió al jovencito como un solitario quien ha estado lidiando con una lucha mental desde que su padre murió en un accidente de auto hace cinco años, según la reseña del New York Post.

“Él no habría sido el chico al que invitabas a las fiestas cool. Él no sería el chico que tenía los zapatos de moda”, comentó a Fox 35. “Sólo pensábamos que era extraño que quisiera salir al cine solo. Una persona como Logan es más bien un solitario. No les gusta salir de su zona de confort”.