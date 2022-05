¿Tenía mucha experiencia con el alcohol? Lo que supuestamente pasó con Debanhi dentro de la Quinta Diamante

En la declaración del supuesto amigo de Debanhi, también se aclaró que la chica tenía mucho ‘aguante’ con las bebidas alcohólicas, o aparentemente eso quería que los demás pensaran: “Posteriormente, siendo las 12:20 horas me ofrece de su bebida y al probarla me percató que está demasiado cargada de alcohol, le recomendé que la rebajara con refresco, a lo que me contestó: ‘nombre mira, como agua me la tomo'”, se puede leer.

Además de dicha situación, se deja entrevisto que aparentemente Debanhi era una chica a la que le gustaba la fiesta y llegaba a su casa a altas horas de la noche, pues otro supuesto testimonio en la filtración de declaraciones, dice que conoció a Escobar en enero y que ella le marcaba por teléfono en la madrugada para incitarlo a que acudiera a fiestas en las que ella estaba.