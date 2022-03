Pero eso no fue todo, porque la fanática del Atlas reveló que esta no era una camisa cualquiera. “La camisa esta autografiada. Si llega a ver esta publicación, con gusto, se la regreso. Es esta, al chavo lo recuerdo muy bien”, agregó la muchacha en tus publicaciones de Twitter.

¿Qué fue lo que pasó?

Además de contar sobre el noble gesto, narró como vivió la terrible ola de violencia en el estadio. “Fue un día muy difícil, sigo en shock. Jamás me imaginé tener que estar resguardada en un túnel, con miedo a ser agredida. Fue algo impresionante tener que correr mientras veías gente sangrando, niños llorando, familias huyendo y gente tirada mientras otro le pateaba la cabeza”, contó.

“Jamás, a mis 20 años, pensé vivir algo así. Le doy las gracias a Dios de poder haber salido dentro de lo que cabe, ese momento no se lo deseo a nadie. El futbol no es esto, no es lágrimas, miedo y mucho menos sangre. Me encuentro bien y a salvo”, concluyó sobre el aterrador momento.