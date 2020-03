Un joven latino que sembró el pánico el año pasado al meterse con su camioneta en marcha en un centro comercial de un suburbio de Chicago no está en condiciones mentales de ser enjuiciado por terrorismo, se anunció en la corte.

Javier García, de 23 años, fue detenido en septiembre luego de destrozar varios quioscos y tiendas del centro comercial Woodfield Mall, del suburgio de Schamburg, cercano al aeropuerto internacional O’Hare.

No hubo heridos entre la gente que estaba en el centro, que huyó en estampida para protegerse del vehículo que circulaba erráticamente por el corredor principal del primer nivel del centro comercial, haciendo chirriar los neumáticos.

En una audiencia ante el juez del Condado de Cook, Michael Gerber, se escuchó el dictamen de expertos y el magistrado decidió que García, que también es acusado de daños criminales a la propiedad, siga internado y tratado en la unidad psiquiátrica de la cárcel.

