Los padres de la joven hispana ofrecieron una breve entrevista ante medios de comunicación

“Qué me le estaban haciendo algo en la troca y ella se estaba protegiendo y la troca chocó y en ese momento ella se trató de escapar o la agarraron o la tiraron o algo, porque ella no es una persona para que brinque del puente”, expresó Sandy Garza quien es la madre de la joven hispana de 18 años.

“Que sí hubo accidente ¿por qué no se quedó ahí, por qué no nos habló, por qué no habló con las amigas que habían salido al club, por qué no nos dicen lo que pasó? Exactamente la verdad”, fueron palabras que José Zúñiga, el padre de Jesslyn, expresó ante las cámaras de Telemundo tras encontrar a su hija sin signos vitales debajo de un puente.