Sin querer queriendo lo confesó todo

Joven descubre que su novio la engañó mientras estaba dormido

Habló dormido y le dijo el nombre de la chica Sin querer queriendo se delató. Joven descubre que su novio la engañó justo cuando él comenzó a hablar dormido, a lo que el novio, muy listo le respondió que solo se había tratado de “una amiga de la escuela”, sin embargo, la chica no se quedó con los brazos cruzados y le descubrió una bola de mentiras más. Ya se han visto diversos casos en donde varios jovenes, tanto hombres, como mujeres, han provocado que por ellos mismos se les descrubra su infidelidad, ya sea mediante fotografías no muy bien cuidadas o incluso audios, en donde se escucha otra voz de fondo, sin embargo, este chico de plano prácticamente le confesó a su novia que la engañaba. Joven descubre que su novio la engañó después de que él comenzara a hablar dormido Y es que el joven sin temer se fue a dormir, mientras su novia se encontraba a su lado, y a pesar de que la chica no comentó exactamente en qué momento, pudo escuchar cuando su ya ex novio, decía entre sueños el nombre de otra chica y a pesar de que en ese momento no quiso alarmarse, las cosas comenzaron a ir por otro camino. Fue mediante la cuenta de TikTok en donde la joven de nombre Bailey Hunter contaba para sus miles de seguidores que su novio la había engañado y que fue de su propia voz que la chica se enteró, justo en el momento en el que su novio, del cual no dijo su nombre, comenzó a llamar a otra chica en sus sueños.

Se lo confiesa entre sueños; Joven descubre que su novio la engañó después de que él comenzara a hablar dormido Tras esto, y no muy contenta con la situación, la intriga le ganó, y se puso manos a la obra para descubrir quién era aquella chica que su novio "gritaba" a través de sus sueños y se puso a investigar por Facebook hasta descubrir toda la verdad, y como bien dice el dicho, el que busca, encuentra y descubrió algo realmente sorprendente. Y es que aquel nombre que su novio tanto decía se trataba efectivamente de una mujer que estaba casada y que tenía hijos, ante esto, la chica no le dio más vuelta al asunto, ya que pudo haberse sentido bastante tranquila debido a que la chica ya hasta tenía una familia, sin embargo, las cosas no terminarían ahí.

"Era una chica que conoció en la escuela": Joven descubre que su novio la engañó después de que él comenzara a hablar dormido Al día siguiente, Bailey Hunter le preguntó a su novio quién era la chica de la que llamaba entre sueños, a lo que el chico le respondió que solamente era "una amiga que había conocido en la escuela y que habían estudiado juntos", por supuesto que ella no se quedó con esa simple respuesta y decidió 'encarar' a la otra chica. La joven agarró valor y decidió mandarle un mensaje de texto, y como ya la había buscado con anterioridad, pudo encontrarla más fácil, haciendo que Bailey, con nerviosismo, le preguntara a la chica si había hablado con su novio recientemente, pero la respuesta no fue la que ella esperaba.

"Deja de meterte en asuntos que no te corresponden"; Joven descubre que su novio la engañó después de que él comenzara a hablar dormido En su cuenta de TikTok, Bailey narró este suceso, y contó que le había mandando un mensaje a la otra chica diciendo: "Hola soy la novia de…, ¿has hablado con él recientemente?", sin embargo la contestación que recibió fue la respuesta clave que necesitaba para saber qué estaba pasando. La otra chica le contesta: "Deja de meterte en asuntos que no te correspondes, sé que era la loca ex novia de él", a lo que Bailey, bastante sorprendida le respondió que eso no era así, y que él era su novio, e incluso estaba viviendo con ella en su casa, y hasta le pagaba la cuenta de su celular y manejaba su auto.

No fue la única; Joven descubre que su novio la engañó después de que él comenzara a hablar dormido Lamentablemente las sorpresas para la joven no terminarían ahí, ya que después le llegaría otro mensaje de una chica completamente diferente, argumentando que su novio le estaba mandando mensajes. Ante esto, Bailey, quien era la que pagaba las cuentas de todo, descubrió una llamada de 45 minutos a un número que no conocía, fue ahí en donde ya no quedaba más remedio. Ante inminente engaño de parte de su novio, la joven decidió terminar con esa relación de una vez por todas, y exigirle el celular que ella pagaba, y al ver que el chico no se lo daba, Hunter lo reportó como robado. Luego de que el ahora ya ex novio no regresó por sus cosas, Bailey decidió venderlas y hacerse de su propio dinerito, así lo apuntó el diario Mirror. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Descubren engaño de hombre gracias a una fotografía que le mandó a su novia cocinando Lo agarran infraganti: Chico manda una inocente fotografía a su novia mientras que estaba cocinando "solo" en su casa, sin embargo, ella descubre algo insólito en la fotografía, un 'pequeño detalle' que condenaría por completo a su novio, ya que sin darse cuenta revelaría una infidelidad por parte de él. El ojo de las mujeres jamás se equivoca y aunque no se crea así, nos llegamos a fijar en cada detalle que nos puede parecer un poco extraño en las cosas que observamos, los cuales nos mantiene alerta ante todas las posibilidades, eso fue lo mismo que le pasó a la chica originaria de Estados Unidos, Kayla Paeth, quien al ser sumamente conservativa, supo dar con que su novio la estaba engañando.

Le descubren el engaño Todo comenzó cuando el supuesto novio de Kayla le mandó una inocente fotografía por mensaje de texto mientras estaba cocinando, en la imagen, el chico le escribía a su novia: "No podría comer fuera otra noche seguida" y vaya que así fue, sin embargo, el chico nunca especificó que lo haría solo. Y es que, en lo que hubiera sido una simple fotografía de unos sartenes en la estufa cocinando huevo y carne picada, jamás se pensaría que el reflejo de la encimera sería la prueba perfecta que se requería para que Kayla diera con que su novio se encontraba con otra mujer en su casa.

¿Qué se ve en la fotografía del chico cocinando el cual destapó su supuesta infidelidad? Como se comentó en líneas anteriores, su novio, el presunto infiel, le mandó una fotografía a Kayla de él cocinando en donde aparecían dos sartenes en la estufa, los cuales estaban calentando un huevo y carne picada, sin embargo, la chica no se quedó muy conforme, ya que al hacerle zoom en la parte de la encimera, logró ver el reflejo de una mujer. Y es que como si se tratara de una novela, en la encimera de la estufa se veía reflejada una persona, la cual tenía brazaletes y un anillo, además de que la mujer en cuestión traía uñas acrílicas blancas, un teléfono celular y un reloj inteligente color oro y rosa, reflejo que por su puesto no pasó desapercibido para Kayla.

Lo publica en TikTok Kayla, en vez de reclamarle por mensaje de texto, la chica subió la fotografía, e invitó a sus seguidores de Tik Tok que averiguaran qué era lo extraño que se podía ver en esa fotografía del chico cocinando, y a pesar de que pudo haber sido algo que pasó desapercibido para muchos, otros sin duda dieron con el reflejo de la chica. Rápidamente este video obtuvo un sin fin de reproducciones, volviéndose rápidamente viral en esta red social, en donde seguidores de la joven Kayla Paeth le decían que lo dejara ya, y que mejor consiguiera a alguien que realmente valiera la pena y no alguien que le estuviera siendo infiel.