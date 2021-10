¡Se iban a ir de viaje juntos! Una joven descubre la infidelidad de su novio con su propia madre y decide llevar a cabo una estrategia para desenmascararlos a los dos en plena fiesta, la cual había hecho la chica en honor a su madre, quien no esperaba lo que se avecinaba en los siguiente minutos.

Ante esto, y sin dudarlo ni un minuto, la joven comenzó a desenmascarar a su novio y revelar la infidelidad que llevaba junto a su mamá, haciéndolo pasar al frente en medio de todos en la fiesta: “Bueno y como les comenté, no ha terminado la sorpresa, esta sorpresa trata de mi enamorado (novio), ven acá por favor”.

Al finalizar la chica con su interpretación, decide darle el micrófono a su mamá, quien con lágrimas en los ojos decidió a gradecer a su hija por este detalle: “Bueno, no me esperaba esta sorpresa, muchísimas gracias por este maravilloso detalle, creo que se va a salir mi corazón, muchas gracias por estar aquí todos ustedes. Muchas gracias”.

“Yo he venido sospechando cosas últimamente”, informó la joven ante la mirada expectante de su madre, quien ya se encontraba con una postura un poco rígida. “He venido sospechando algo últimamente, que la verdad me dio por curiosidad y me puse a investigar, y pues llegué a la conclusión de muchas cosas”.

Después de estas declaraciones, la chica va por un teléfono celular y continua con su ‘venganza’: “Y pues, yo hablo con evidencias, y si desean, pueden ver el grupo de Whats App de la fiesta les acabo de enviar las capturas y las conversaciones y pues auí tengo chats en donde tu (su novio) le decías a mi mamá que se iban a ir de viaje, sin decirme nada a mí”.