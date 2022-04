Los internautas debaten acerca de lo sucedido

Hasta el momento no se sabe que es lo que ha sucedido con esta familia. Por medio de Twitter, un usuario de nombre ‘Molleja El Nefasto’, subió el video el cual está siendo visto por miles de personas. En dicha publicación, la gente está comentando mucho al respecto. De hecho una usuaria respondió a dicho video y dijo conocer a la esposa del hombre, aunque no está nada confirmado: “Esa señora se desvivía por su esposo, hijos y nietos, era muy servicial y amable. Estoy sorprendida, la señora era muy respetuosa”, escribió la usuaria ‘La Sung’.

Mientras, otra gente decía lo siguiente: “¿Y qué se tiene que meter la hija? aparte que es una grosera. Su mamá al saber simplemente a mi casa no entran nunca más”. Dijo un usuario, mientras que alguien le contestó: “¿Te importa más que la hija es una grosera que el que defienda a su madre a como dé lugar? Si mi mamá se pusiera mal por una situación así, yo me meto, porque es MI MADRE. Así la chica también”, “Hubiera sido increíble que la hubiera aventando al charco de agua”, “Mireya es la hermana, el marido le fue infiel con su cuñada… Esa acción no se perdona, ni a la hermana ni al marido”. Son algunos de los comentarios que se pueden leer. Archivado como: Descubre a su tía con su papá