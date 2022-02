Este hombre no se esperaba lo que estaba por ocurrir

Tenía 10 años sin ver a su hijo

Se fue a Estados Unidos y al volver le cumplió su más grande sueño Joven cumple sueño. Hace unas semanas se viralizó un video en la red social de TikTok, en el que se cuenta la sorprendente y conmovedora historia de un joven que pasó 10 años trabajando en Estados Unidos y al volver a su país sorprendió a su padre con la construcción de la casa de sus sueños. En el clip subido por el usuario con el nombre @bivi.enciso, el padre del joven se encuentra trabajando en la venta de pollos, mientras le platica a uno que pretendía ser su cliente, la historia de cómo su hijo se fue al extranjero en busca de nuevas oportunidades al no encontrar trabajo luego de graduarse. Joven cumple sueño de su padre al regresar de Estados Unidos “Perdóneme la tardanza es que me perdí un poco, lo que pasa es que me dijeron que era a lado de la ermita pero como yo vi así medio deshabitado dije ‘¿será que es aquí?’ y daba vuelta de aquí para allá”, comienza diciendo el señor de la tercera edad, mientras se bajaba de su bicicleta que usa para trabajar. Posteriormente, un hombre que fingió ser uno más de sus clientes se acercó a él para recibir el plato de comida y preguntarle cómo es que le hacía para seguir trabajando a su edad, segundos después, el padre del joven comenzó a platicar amablemente sin saber lo que le esperaba. Archivado como: Joven cumple sueño

Tenía 10 años sin ver a su hijo “¿Y a tu edad todavía andas chambeando jefe?”, preguntó el supuesto hombre que había encargado el pollo. “Pues, ¿Qué le hago patrón? tengo que darle duro si acabe y estoy solo acá”, contestó el otro; sin embargo su cliente insistió en preguntarle por qué vivía solo y si no tenía esposa o hijos. “Pues si tengo, nomas tengo a mi hijo ya, pero no esta aquí, se me fue a los Estados Unidos, se fue porque pues no hay aquí oportunidades. Él siempre de chamaco me acuerdo que decía ‘te voy a hacer tu casa papá’, y con trabajo vieras logró hacer su carrerita”, respondió el hombre que repartía la comida. Archivado como: Joven cumple sueño

Se fue a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades A pesar de tener una carrera profesional, el padre del joven en cuestión, explicó que no le había sido posible encontrar trabajo a su hijo al egresar, razón por la que entró en una crisis de desesperación y que lo llevó a tomar la decisión de mudarse a Estados Unidas en busca de mejores oportunidades. “Ilusionado con la carrera pensó que iba a conseguir un trabajo pero no hay oportunidades aquí, no consiguió nada de trabajo y desesperado convenció a unos amigos y se fue para Estados Unidos, para esa parte del norte de allá de Texas dijo que se iba”, platicó el padre del chico. Archivado como: Joven cumple sueño

Su padre trabajaba para ahorrar e ir a buscarlo a EU Ante esta revelación, el hombre que había recibido la comida le hizo el comentario sobre el cómo era posible que su hijo lo hubiera dejado solo, e incluso lo cuestionó acerca de si no mantenía algún tipo de comunicación con su hijo en todo el tiempo que él había estado lejos. “Pues en ese tiempo ni celular teníamos, no tenía como comunicarme y ahorita estoy dándole durísimo viera usted que entrego y entrego porque yo me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a buscarlo, ya lo pensé bien, si no tengo aquí a ningún familiar”, confesó el repartidor. Archivado como: Joven cumple sueño

Temía por la vida de su hijo Al mismo tiempo, el supuesto cliente se atrevió a decirle que cómo pensaba irse a Estados Unidos de una forma tan aventurera y sin conocer a nadie más que pudiera ayudarlo en caso de que fuera necesario. “Así como se fue mi hijo, así allá lo debo de encontrar”, respondía el padre afectado. Tan solo un instante más tarde, el padre del joven no pudo contener que las lagrimas salieran de su rostro, pues a pesar de que el hombre que lo acompañaba le aconsejó tener fe, mencionó que su temor más grande era imaginar que su hijo ya no estaba con vida pues no sabía nada de él desde hace tiempo. Archivado como: Joven cumple sueño

“Me duele imaginar que a lo mejor mi hijo ya no esta” “Es que me duele imaginar que a lo mejor mi hijo ya no está, que ya lo mataron, es que no sé, pero yo siento aquí algo que me dice que mi hijo está vivo y que lo voy a encontrar”, dijo llorando el repartidor, pese a que el otro hombre le mencionaba que las cosas ocurrirían de la mejor manera. El padre del chico también agregó que su más grande sueño era volver a ver a su hijo y que por eso seguía trabajando: “Eso es por lo que yo vivo, es por lo que yo sueño, ya yo todas las mañanas me levanto y digo Dios padre dame fuerza, dame fuerza que tengo que trabajar”. Archivado como: Joven cumple sueño

“Yo soy su hijo, él no sabe que ya regresé” Cuando todo esto ocurría en el transcurso del video, el joven que se había ido a trabajar a Estados Unidos apareció en una esquina del clip tratando de esconderse, al mismo tiempo que mostraba unos letreros que decían: “Yo soy su hijo, él no sabe que ya regresé y estoy a punto de cumplirle su más grande sueño”. Una vez que el padre del chico se echó a llorar, su hijo decidió salir de su escondite muy despistadamente y caminó hasta donde él estaba para tomarlo por la espalda y consolarlo, aún cuando su padre todavía no alzaba la mirada para darse cuenta que su primogénito estaba ahí. Archivado como: Joven cumple sueño

El reencuentro de padre e hijo “Levante la cara viejo ya regresé”, le dijo el joven, y al momento su padre lo miró para abrazarlo efusivamente con lágrimas en los ojos. En medio de su encuentro, el chico lo invitó a que entrara al terreno a medio construir donde se encontraban, y le confesó que esa era su casa, la que siempre habían soñado y por la que trabajó tanto tiempo hasta lograrlo. Sin más, el video termina con este final feliz para los protagonistas de la historia, padre e hijo, por lo que el usuario encargado de publicar el clip, añadió la frase que dice: “Si todavía tienes la dicha de tener a tu padre, hónralo, amalo y disfrútalo porque no todos tenemos la misma suerte”. Archivado como: Joven cumple sueño

El video puso a llorar a varios Hasta el momento, la publicación del video ha acumulado tres y medio millones de me gusta en TikTok, además de miles de compartidas y comentarios de todos los usuarios que empatizaron con la historia tan conmovedora que sin duda puso a llorar a varios al reproducirla. DA CLICK AQUÍ PARA VER EL VIDEO “Mi pasión llorar por desconocidos”, “¿Quién más lloro al final y con lo que dijo?”, “Disculpen, aquí es donde puedo dejar mis lágrimas?”, “Es inevitable no derramar lágrimas, quien dijo que los hombres no podemos llorar”, “Gracias por hacerme llorar”, “No soy la única que lloró de felicidad”, comentaron los internautas.

¿Fue actuado? Por otro lado, hubo quienes opinaron que a juzgar por la forma en que esta grabado el video y el cómo aparecen los personajes, podría tratarse de una escena actuada con el simple fin de generar visitas en redes sociales. A pesar de lo anterior, no se ha podido comprobar si la historia es mentira o real. “Sea actuado o no, es una realidad qué pasa mucho!!! ellos pudieron recrearlo de una manera real y nos hizo llorar!!!”, “Yo se q es puro teatro, se nota”, “Y el chico de la cámara: soy invisible”, “Nombre dicen que es actuado, devuélvanme mis lagrimas”, se lee en comentarios.