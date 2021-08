Hasta el momento las autoridades no han dado mayores informes sobre las posibles causas del suicidio del joven Miguel Ángel. Pero todo pudo haber sido causado por el coronavirus que había en su interior, ya que no hay alguna otra razón por la cual decidiera quitarse la vida.

No es la primera vez que el Hospital de los Venados pasa por un momento de suicidio, ya que el año anterior otro paciente amenazó con quitarse la vida arrojándose desde una ventana del lugar. El hombre fue internado por una apendicitis, pero ante el miedo a contagiarse de coronavirus, solicitó ser dado de alta. Como no se la dieron, amenazó con lanzarse al vacío.

Se dio a conocer que personal médico salió inmediatamente para intentar brindarle maniobras de resucitación a Miguel Ángel, pero los esfuerzos de los trabajadores de la salud fue en vano, ya que el joven ya no presentaba signos vitales al momento de intentar ayudarlo, según portal Sopitas .

Además, el caso de Miguel Ángel quien murió este sábado es el segundo en una semana. Ya que el pasado sábado 24 de julio, otro paciente contagiado de coronavirus murió tras arrojarse desde una ventana en el Hospital General de Zona No. 27 “Dr. Alfredo Badallo García”, ubicado en Tlatelolco.

Zuleika Garza reveló que al llegar al hospital descubrieron que Sammy Pérez tenía coronavirus: "El día de hoy lo intubaron, lamentablemente, ahorita acabo de hablar con el doctor y me dice que está reaccionando bien al entubamiento". Con voz entrecortada, la joven aseguró que por el momento el comediante se encontraba estable, aunque estaba sedado y completamente incosciente: "Les pido a todos sus oraciones. Yo estoy aislada en este momento, estoy bien y me encuentro bien de salud, gracias a Dios".

“Fue hace 3 días cuando yo lo vi mal y decidí llevarlo, él no quería porque ya le habían dado diagnóstico, ya habíamos ido a Similares (farmacia) porque pensábamos que era una tos normal, algo simple y pues no se veía mal, la verdad”, comentó la novia de Sammy Pérez.

La novia arrepentida pedía a Dios por la salud de Sammy Pérez ante el coronavirus que lo aquejaba

Aunque en las últimas horas se ha dicho que el comediante ha mostrado una ligera mejoría, Zuleika Garza reveló que está en manos de Dios y del doctor: “Yo los mantendré informados por tu medio y por medio del manager, estamos en una unión todos por la misma pena, por la misma causa”. La joven insistió en que, debido a la gravedad de esta situación, no quedaba más que orar y pedirle a Dios que escuche sus oraciones: “Por lo pronto se encuentra estable con la intubación, está oxigenando bien aunque tiene neumonía”.

Zuleika no pensó que una simple tos se convertiría en coronavirus, lo cual provocó que Sammy Pérez tuviera que ser hospitalizado: "Nunca imaginamos que fuera eso, entonces le insistí que fuéramos con un doctor particular y en Similiares le diagnosticaron una faringitis". "Después, ya lo empecé a ver mal, lo empecé a notar agitado, pálido y le dije que íbamos a ir 'a fuerzas', aunque no quieras, y pues fue ahí en la clínica que le diagnosticaron que era positivo (a coronavirus)", expresó la novia del comediante.