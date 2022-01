Yecenia Morales y su novio, no identificado, habían viajado al viaducto de Amagá, un lugar popular para practicar ‘bungee’, en una excursión organizada por la compañía local Sky Bungee Jumping. La pareja formaba parte de los 90 saltadores del día cuando se acercaron a la plataforma. Archivado como: Joven colombiana bungee

“Se confundió”, confesó al diario local El Tiempo, Gustavo Guzmán, alcalde de Fredonia, al pronunciarse por el extraño accidente que le arrebató la vida a la joven en Amagá, en el norte de Colombia, según reportó el portal web de el New York Post.

New York Post publicó que las cosas salieron mal después de que los operadores presuntamente indicaron al novio de Yecenia saltar, quien estaba delante de ella en la fila, pero la joven pensó que se lo decían a ella y saltó del puente sin tener amarrado el cordón de seguridad.

Al mismo tiempo, las autoridades encargadas iniciaron una investigación sobre algunas denuncias que se hicieron asegurando que varias empresas en el sitio no tenían la licencia para efectuar el salto de 'bungee', según reportó también el diario Daily Mail.

"Lamentamos profundamente la muerte de Yecenia Morales Gómez. Con tristeza, acompañamos a sus familiares y amigos en el dolor que representa su partida. Consideramos que, en este momento, la prioridad es el respeto por el duelo y dolor que afrontan sus seres queridos. Por esa razón, no habíamos realizado ningún pronunciamiento", escribieron.

En el comunicado también se desmintió lo publicado por los medios de comunicación: "Con el debido respeto de la investigación que adelantan las autoridades, queremos aclarar lo siguiente: no es cierto, como se ha informado, que el salto de Yecenia Morales Gómez haya ocurrido por la confusión de una orden de salto impartida a su novio."

"Para ese momento, solo faltaba terminar la recuperación de la persona que había saltado minutos antes. En el video, que se ha hecho viral, muestra el salto de Yecenia, pero también muestra que la persona que había saltado antes apenas estaba siendo recuperada. Esto es relevante porque indica que no hubo confusión con otro salto u otra persona", puntualiza el comunicado.

"Finalmente, queremos informar que más de 4000 personas han saltado en el SKY BUNGEE JUMPING con nuestra ayuda, sin ningún tipo de incidentes. No obstante, a raíz de estos hechos, queremos honrar la memoria de Yecenia. Uno de nuestros objetivos es implementar, en materia de protocolos, nuevas acciones para evitar este tipo de accidentes." concluyó el comunicado.

En una segunda publicación, Sky Bungee Jumping completó su comunicado indicando que no ofrecerían ninguna hipótesis sobre la tragedia: “Por respeto a Yecenia, a su familia , y a la investigación que realizan las autoridades, nos abstendremos de presentar hipótesis o conclusiones de ‘razones’ o responsabilidad”.

A pesar de lo anterior, el pasado mes de diciembre, Andrés Morales, hermano de Yecenia confesó al periódico El Tiempo que la investigación sobre la muerte de su hermana estaba detenida, por lo que alzó su voz para exigir justicia: “Hasta la fecha, la Sijin no dice nada, la fiscal menos”, explicó.

Sky Bungee Jumping no contribuyó en los gastos del accidente

“No responden correo, no dicen nada, callados absolutamente”, expresó indignado el hermano de la joven de 25 años que falleció el pasado 18 de julio de 2021 al saltar del bungee en en Amagá, un municipio de Colombia, situado en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia.

“Estamos para tomar acciones legales, pero apenas estamos haciendo los pinitos porque realmente mis papás están en un proceso psicológico. Yo soy el encargado por el momento de hacerlo todo pero me he encontrado con una barrera impresionante. Uno no sabe ni qué hacer”, dijo a el diario El Tiempo.