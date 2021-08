Joven presume su primer refrigerador

Se vuelve viral y comenta que lo pago con su propio dinero

Comentó que tenía tres trabajos ¡Felicidades! Joven celebra que después de mucho tiempo de ahorrar y de muchas horas en el trabajo pudo comprarse su primer refrigerador con su propio dinero, confesando que para él era un gran progreso debido a que ya había comenzado a vivir solo y a independizarse de sus padres, volviéndose en viral Muy pocos pueden llegar a conocer realmente el significado de las pequeñas cosas, y es que no se trata de lo material en sí, si no del esfuerzo que te llegó a costar para obtenerlo, y Mariano Cantero es un claro ejemplo de persistencia, esfuerzo y trabajo, y es que el joven de 18 años se volvió viral después de que le contara que se había comprado su propio refrigerador. Un joven se compra su primer refrigerador A través de su cuenta de Twitter, el joven, que responde al nombre de Mariano Cantero, originario de Argentina, publicó una fotografía de él mientras que aparecía con el primer refrigerador que se compró gracias a su esfuerzo y trabajo, comentando que para él este había sido un logro de “alto progreso”: Acompañado de la fotografía, el joven argentino escribió el siguiente mensaje: “Después de tanto ahorrar pude comprar mi primera heladera, es una boludes, pero para mí es alto progreso”, comentó con orgullo a sus seguidores, quienes rápidamente felicitaron a Mariano por este nuevo logro que obtuvo sin ayuda de nadie.

“Siéntete orgulloso”; joven se vuelve viral después de comprarse su primer refrigerador Varios seguidores comenzaron a llegar a la fotografía del joven, quien se había comprado su primer refrigerador tras su arduo esfuerzo, en donde usuarios comentaron que “no era ninguna tontería” y que eso es para estar orgullosos: “Mariano no es ninguna boludes, hace un año que vivo solo y sigo con una heladera prestada. Todo cuesta mucho, siéntete orgulloso, te felicito”. Más y más comentarios continuaban llegando a la ubicación de Mariano, a tal grado de que el joven se volvió viral en redes sociales, provocando que su publicación obtuviera más de 200 mil me gusta y miles y miles de comentarios, en donde usuarios lo felicitaban por este gran logro.

“No utilicé nada de plata de mis padres”; joven presume su primer refrigerador Por otra parte, el medio local La Nación, entrevistó al joven, quien contó que desde el primer día en que se había mudado su principal objetivo era comprarse un refrigerador, ya que para él eso era lo esencial en un hogar: “Quise presumir la heladera que compré con mi esfuerzo, sin plata de mis padres”. Mariano Cantero posteriormente, contó cómo fue que se enteró que se había hecho viral: “Estaba trabajando a eso de las 10 de la noche de repartidos. Había visto que tenía demasiados likes y mensajes felicitándome, y después cuando me mandaron una foto de que estaba en la TV frené para verlo mejor, no podía creerlo, se me partió el corazón”.

Tiene tres trabajos; joven se vuelve viral después de comprarse su primer refrigerador Ante eso, el portal Milenio, quien daba a conocer la increíble historia de un joven que, a sus 18 años, y después de haberse independizado de su padres se había comprado su primer refrigerador con su dinero, el diario comentó que Mariano tenía tres trabajos: “El primero es con el que me mantengo y ahorro, de delivery en una rotisería; después trabajo en un comedor, ayudo dos veces por semana; y el tercero es en una barbería, este último lo hago más en mis tiempos libres, cuando necesito plata extra”, comentó el joven durante la entrevista.

Ya tendrá hielos; joven se vuelve viral después de comprarse su primer refrigerador Para finalizar con esta increíble historia de joven que se hizo viral después de que anunciara que se había comprado su primer refrigerador con su dinero, Mariano Cantero comentó de dónde había venido en un inicio esa fotografía, comentando que era para su grupo de amigos: “Mis amigos me molestaban porque no tenía hielo. Esa foto que me sacó mi mamá compré mi refri era para mi grupo de amigos y poderles decir que ahora sí iba a tener hielo”, comentó entre risas el joven argentino de 18 años. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ

