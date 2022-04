La zona desde donde se hizo el reporte está rodeada de ranchos ganaderos con caminos de dos carriles poco transitados. Los agentes del BCSO, cuando llegaron a la escena, encontraron a un joven hispano con diversas heridas en todo el cuerpo. Los agentes no sabían cómo habían lastimado al joven.

El ataque a Joshua Sandoval fue tan atroz que el propio Javier Salazar, alguacil del Condado de Bexar, calificó el crimen como un “horroroso intento de homicidio” cuando llegó a la escena en la que encontraron al hispano ya casi moribundo. Debido a su estado, el muchacho no pudo declarar nada.

Joshua Sandoval estaba tirado a la vera de un camino rural

El joven fue identificado por las autoridades como Joshua Sandoval, de 24 años y residente en New Braunfels, Texas, un pueblo al noreste del área metropolitana de San Antonio. En New Braunfels no hay reportes oficiales por el presunto secuestro del joven Joshua Sandoval.

Las lesiones de Joshua Sandoval eran tantas en el rostro y en el torso que los agentes del BCSO no podían saber si al hombre lo habían atacado a cuchilladas o a balazos. El muchacho fue llevado de emergencia a un hospital de San Antonio, Texas, para ser atendido de sus lesiones.