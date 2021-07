Joshua García fue condenado por el asesinato de su novia Erin Castro

El juez Carruthers no le concedió el derecho al acusado de salir por buena conducta con libertad anticipada. Joshua García deberá cumplir todos los días de su condena. La audiencia en la que el acusado escuchó su sentencia fue particularmente emotiva, ya que la familia de Erin Castro se presentó en la corte y celebró la decisión del juez.

La muchacha gritaba como nunca antes había gritado

Rena Castro, la madre de Erin Castro, declaró a las autoridades que mientras hablaba con su hija escuchó de repente que la chica gritaba “como nunca la había escuchado”, presa del terror. En medio de los gritos, la muchacha pedía ayuda de una manera que a su mamá le congeló la sangre. Luego la madre escuchó chillidos de llantas que aceleraban varias veces.

De repente se hizo el silencio y Rena Castro ya no pudo hablar con su hija Erin, pues no le contestaba. En estado de conmoción, la mujer llamó al número de emergencia del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés) para reportar el extraño incidente. La madre de la chica estaba aterrada porque no sabía en dónde estaba su hija.