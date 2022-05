Josh Duggar, quien era estrella del programa de telerrealidad de TLC “19 Kids and Counting”, fue declarado culpable en el mes de diciembre por dos cargos: un cargo por recibir pornografía infantil y otro por posesión de pornografía infantil. Duggar tiene un “profundo, persistente y violento interés sexual por niños, y la disposición de actuar en ese interés”, argumentó la Fiscalía.

Finalmente, el juez federal de distrito Timothy Brooks, quien dictó sentencia este miércoles, lo condenó específicamente a 12 años y siete meses en prisión, pero también a 20 años de libertad supervisada , a una multa de $10,000 dólares y cumplir con la instrucción expresa de NO TENER CONTACTO con menores de edad sin supervisión mientras dure la libertad supervisada.

Larga sentencia a Duggar

“Aunque esta no es la sentencia que habíamos pedido, es una sentencia larga”, dijo satisfecho el fiscal federal David Clay Fowlkes cuando salió de la corte. Por su parte, los abogados defensores de Duggar sostienen que es inocente y han dicho que apelarán la sentencia del juez.

En abril de 2021, las autoridades finalmente arrestaron a Duggar, luego de que en 2019 un detective de la policía de Little Rock descubriera documentos de pornografía infantil que estaban compartiendo a una computadora que les condujo hasta Duggar, detalló The Associated Press. Según los testimonios de los oficiales, Duggar descargó en la computadora de un negocio de autos de su propiedad imágenes gráficas de abuso sexual de niños, incluyendo infantes.