El joven Joseph Sánchez, de 22 años, vivía en Nueva Orleans, Louisiana y viajó hasta el vecindario del Bronx, en Nueva York, para visitar a su familia que vive allá y celebrar juntos la fiesta por la independencia de Honduras. Hasta el momento de escribir esta historia, las autoridades no han detenido al presunto responsable del homicidio.

De manera paradójica el joven Daniel Espinoza, de acuerdo a una entrevista que ofreció al diario The New York Post , desde que llegó a vivir a la Gran Manzana había tratado de evitar las grandes aglomeraciones porque “siempre hay gente queriendo tener problemas con otra gente”, dijo el atribulado hermano de Joseph Sánchez.

Joseph Sánchez: “Voy a extrañar mucho a mi hermano”

Cuando se confirmó el deceso del joven inmigrante Joseph Sánchez, los patrulleros del NYPD pidieron la presencia de sus compañeros de la División de Homicidios de la corporación para hacer las primeras pesquisas. El amplia área del tiroteo y lo caótico de la escena, provocaron que los agentes siguieran investigando en el lugar hasta el domingo en la mañana.

Joseph Sánchez y su hermano Daniel Espinoza no tienen a sus padres en Estados Unidos, ya que se quedaron en Honduras. “Cuando alguien mata a tu hijo lo siente, ellos se van a sentir muy mal. Voy a extrañar mucho a mi hermano, era mi sangre”, dijo Espinoza en su entrevista con The New York Post luego de la tragedia.