“Pónganse muy truchas”: El actor mexicano José Ron hace una advertencia en redes sociales sobre una posible estafa en donde su hermano fue incluso víctima, haciendo un llamado a los usuarios a tener cuidado y no dar información de más.

El actor mexicano, José Ron, protagonista de diversas producciones tales como Rubí, Ringo, La que no podía amar, entre otras, se ha pronunciado en redes sociales para mandarle una advertencia a los usuarios de mantenerse atentos ante una posible estafa en la red social de Instagram.

Fue mediante un video publicado en la cuenta oficial del programa “El Gordo y La Flaca” en donde aparecía el conductor de 39 años pidiendo a los usuarios que se encontraran atentos ante cualquier amenaza.

En el video, publicado hace un par de horas, el actor argumentaba lo siguiente:

“Están hackeando cuentas en Instagram, pónganse muy truchas, ya le hackearon a mi hermano, cayó, así que no le piques a ningún link, no mandes tu información ni contraseña o correo, es falso”.

Posteriormente, el mexicano argumenta que te comienzan a pedir dinero para poder recuperar la cuenta que supuestamente perdiste:

“Luego te piden dinero para recuperar tu cuenta, te escriben como si fuera Instagram, pero no, no es cierto, así que pónganse muy pilas y muy listos y no caigan”.

Rápidamente el video de la advertencia de estafa que José Ron dio en sus redes sociales ya cuenta con más de 100 mil reproducciones y comenzó a llenarse de diversos comentarios, en donde a pesar de que el actor alertaba al público, eso no fue lo que más les llamó la atención a los usuarios, sino más bien el aspecto que traía en su video.

