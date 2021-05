“Estoy viendo ‘Quisiera ser Hombre’… siempre lo he pensado, pero con esto acabo de corroborar que José Manuel es tu clon! Es Manuelito (o sea tú), pero sin barba! jajaja @luceromexico Eres una crack!”, “qué talento de Lucerito hija y de su hermano”. VER VIDEO AQUÍ

No es la primera vez que José Manuel, de 19 años, acapara las miradas de los seguidores de sus famosos padres, pues en varias publicaciones que han subido a sus respectivas redes sociales, en donde aparece el joven, los halagos hacía él no se han hecho esperar.

“Son bellos tus hijos”, “qué guapo niñoteeeeee, jeje, al hijo no lo había visto”, “wow qué bello !!! OMG qué hijos tan talentosos”, “excelente familia y esos hijos súper talentosos”, “la hija es idéntica al papá OMG… bueno el nene también. Qué hermosooooo cantar los cuatro”.

“Están bien hermosos los chamacos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación del 28 de octubre de 2018 y que rápidamente alcanzó los 17,073 Me Gustan, en ese año el hijo de Lucero y Mijares aúne era menor de edad, pero ya se perfilaba como un rostro atractivo, tal como se ve ahora a sus 19 años.

Sobre dicho concierto, su madre expresó a la agencia Universal lo siguiente: Lucero recuerda que una vez asistió junto a Mijares a un compromiso de José Manuel, su hijo mayor, entonces un amigo en común que estaba cerca de ellos les confesó que era muy bonito y cómodo estar al lado de ellos, porque no había tensión, mala vibra o comentarios malintencionados, todo lo contrario y eso era algo que agradecer.

El joven José Manuel Mijares Hogaza nació el 12 de noviembre de 2001. Estudió en Berklee College of Music y le gustan mucho los instrumentos de cuerda, y es precisamente con un instrumento de cuerda, para ser específicos, una guitarra, que acompañó a sus padres en el espectáculos que ofrecieron juntos.

“Ser siempre amigos significa estar unidos por el cariño que nos hemos tenido siempre, por el amor a nuestros hijos y porque no se convierta nunca en un fastidio el tener que convivir, todo lo contrario y eso nos da tanta paz, porque es súper a gusto llevarnos bien”, expresó Lucero, quien hace una década anunció su separación Manuel Mijares.

“Eso es lo mejor de ser siempre amigos, es el poder compartir, el poder estar juntos en los mejores momentos, y no se trata de estar todo el día embarrados, a quién vamos a engañar, somos exesposos no somos una pareja, pero podemos compartir grandes ocasiones, los cumpleaños de los hijos, sus graduaciones, sus eventos escolares, decisiones que tenemos que tomar juntos para su bienestar, pero también conversar con ellos y los escucharlos mucho.

“Entonces nos gusta a los dos escuchar qué opinan ellos, porque realmente lo hacen sabiendo lo qué están haciendo”, comentó Mijares La intérprete de “Electricidad” señaló que el juntarse a colaborar con buena actitud y admiración mutua, no es algo forzado o fingido, porque les conviene o alguien les dijo, sino porque es algo muy genuino.

“De ser así no lo hubiéramos hecho, porque sí está muy difícil fingir por muy artista que seamos o lo que sea; tampoco es una cosa de que todo mundo se tiene que llevar así, simplemente es juntar a dos personas que nos queremos que nos respetamos, que además tenemos hijos y que somos amigos, compartir esto con el público es lo que me parece fabuloso”, señaló Lucero.

Entraron a la casa de todos

“Creo que nuestros públicos se van a unir y eso va a ser lo bonito, que vamos a estar unidos en un momento muy especial, con mucha gente de todo el mundo, porque en los conciertos a veces no pueden venir las personas de otros países porque no tienen para el boleto o no se pueden coordinar, aquí vamos a entrar a casa de todos”, dijo Lucero.

Al preguntarle a Manuel Mijares con quién le gusta compartir más el escenario, si con Emmanuel con quien lleva alrededor de ocho años con el "Tour Amigos", o con Lucero, el cantante sonrió y explicó que los proyectos donde hay colaboraciones con otro artista siempre son diferentes, porque las canciones y las dinámicas son diferentes, por lo que esta presentación con su exesposa será distinta hasta para él.