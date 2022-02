José Manuel Figueroa se burla de Belinda con un meme (FOTO)

El portal de ‘Chisme No Like’ hizo viral lo que hizo Figueroa, y los seguidores no dudaron ni un momento en hablar sobre lo que pensaban, algunos de los comentarios son los siguientes: “¡Ay por favor! Medio México hemos compartido un meme alusivo al tema”, “¡Cada quien recibe lo que cosecha!, “Ya siéntense señoras, vayan a darle de comer a sus hijos, Beli ni en cuenta”.

Y es que ahora ya hasta se habla del “Modus Operandi Belinda”, en donde los padres de la también actriz la alentarían a sacarle lana a sus novios, pues según con todos sus galanes ha tenido broncas de dinero, les ha pedido regalos exorbitantes y que se hagan tatuajes que tenga que ver con ella. Entre sus ex parejas que se han tatuado están Criss Angel, Lupillo Rivera y el último, Christian Nodal.

Tras la ruptura amorosa entre Belinda y Christian Nodal , las especulaciones sobre el porqué se alejaron no se hicieron esperar. Sin embargo, en las redes sociales y programas de espectáculos circula la teoría que fue la cantante quien le rompió el corazón al sonorense al pedirle 4 millones de dólares para saldar su adeudo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Nodal habría tenido un encuentro con su ex novia

En el programa de chismes “Ventaneando” dieron a conocer que Nodal pudo haber visitado a María Fernanda quien es la ex pareja del artista, y a su ex cuñado, con quien tiene una buena amistad. Todo esto habría ocurrido cuando Belinda se encontraba de viaje en Nueva York, lo cual pudo haber suscitado un problema entre la pareja.

Según informa el portal ‘Vanguardia’, la conductora estelar, Paty Chapoy dijo lo siguiente: “Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado, porque es muy amigo del ex cuñado” informó a través de Ventaneando.