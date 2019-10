Página

Sara Salazar, la viuda de José José manifestó su molestia con los medios de comunicación

Tras la muerte del cantante, los ataques contra Sarita Sosa y su mamá Sara Salazar no paran

La viuda de José José aseguró que los medios de comunicación las están acosando

Tras la muerte de José José el pasado 28 de septiembre y luego del escándalo protagonizado por más de una semana por Sarita Sosa, hija menor del cantante y sus hermanos José Joel y Marysol, los medios de comunicación y la gente en general están al pendiente de lo que suceda con la familia de ‘El Príncipe de la Canción’, incluída su viuda Sara Salazar.

Y es que ante la actitud que tomó la hija de Sara Salazar contra los hijos de Anel Noreña haciéndoles pasar un vía crucis por no decirles dónde se velaba a su padre, la gente se tornó en contra de Sarita Sosa y su mamá considerándolas ‘villanas’ en la historia, tanto así que rechazaron viajar a México para el homenaje en Bellas Artes.

Y luego del fallecimiento del cantante, muchas han sido las notas en las que se ‘tacha’ a las Saras de ‘malas’, ‘oportunistas’, ‘buitres’, ‘aprovechadas’ y un sinfín de adjetivos negativos, por lo que a través de un comunicado, la viuda de José José pidió respeto.

La cuenta de Instagram de ‘Despierta América’ publicó un comunicado de prensa de Sara Salazar en donde rompió el silencio sobre los acontecimientos de las últimas semanas, puesto que hace días se le vio en una grabación con un comportamiento extraño saliendo de su casa con una bolsa de papel en la cabeza.

Lo anterior causó un gran impacto, pues las imágenes de la salida de Sara Salazar a sacar la basura de su casa han causado muchas críticas a su persona, más a su hija Sarita Sosa y hasta el esposo y hermano de ésta.

El texto de ‘Despierta América’ dice lo siguiente: “La viuda de José José, Sara Salazar, solicitó respeto y espacio a la prensa, quienes desde el deceso de su esposo, el pasado sábado 28 de septiembre, tienen custodiada la residencia de su hija Sarita Sosa, y su esposo Jimmy Ortiz”.

Y continúa: “En el día de ayer, Salazar hizo sentir su molestia, de una manera poco usual cubriéndose su rostro con una capucha de cartón”, cuyas imágenes fueron grabadas por medios de comunicación.

“Agradezco a los medios de comunicación la cobertura que le dieron a las exequias de mi esposo para mantener al pueblo y a sus fans informados de todo el proceso; sin embargo hoy les solicito encarecidamente que nos den espacio para procesar y sanar tanto dolor”, aseguró Sara Salazar.

Y finalizó: “Tenemos muchas gestiones que hacer y no podemos salir de la casa porque nos acosan y persiguen constantemente. Queremos tener un poco de sosiego y paz en el hogar. Nuestros vecinos, también están molestos porque se les está invadiendo la entrada a sus residencias. Ellos contemplan tomar acción legal. Soy una mujer de paz y tengo muchos amigos periodistas, no me gustaría que eso ocurriera”, añadió Sara Salazar.

Sin embargo, los comentarios para la viuda de José José no fueron condescendientes: “Eso hubieran pensado, Sara ustedes cómo hicieron las cosas van a pagar consecuencias por sus actos tan bajo cayeron”, “Ella pide respeto y fue incapaz de evitar que su hija fuera tan inconsistente y tan majadera con sus hermanos y con todos los mexicanos diciéndoles nacos como si ella no era naca de Cuba”, “Que le respeten el dolor ¿Cual ? Pero ella está mal y le puede dar otro derrame y esta vez no hay quien le pueda ayudar. Ella está mal y actuó mal”.

Y continuaron: “Bueno pero mucha lucha le dieron a los hermanos de su hija por qué no aguanta la presión ahora”, “Pues que se aguante”, “Que fue eso de la bolsa en la cara? Lo haría para llamar más la atención?”, “Pues para que se casó con un artista”.