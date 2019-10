Página

Se reveló cómo estaba vestido José José para su funeral

A días de la muerte de ‘El Príncipe de la Canción’ se siguen revelando detalles sobre su velorio y homenajes

El programa ‘Un Nuevo Día’ dio a conocer cómo se encontraba el cuerpo del cantante

A una semana de darse a conocer el fallecimiento de José José y en medio de la ‘guerra’ entre sus hijos José Joel, Marysol Sosa y Sarita Sosa, finalmente este viernes se realizó el primer homenaje de cuerpo presente del cantante.

Todo sucedió en la ciudad de Miami, en donde el intérprete de ‘El Triste’ pasó sus últimos días de vida, lugar en donde residía junto a su esposa Sara Salazar y su hija menor, la polémica Sarita Sosa, sin embargo, se revelaron más detalles de su velorio.

“Amigos de José José que estuvieron en el funeral nos contaron que el “Príncipe de la Canción” está sido velado con el mismo traje que usó en Navidad que es el mismo de esta foto. Azul, su color favorito”, fue lo que se escribió en dos fotografías compartidas en el Instagram de ‘Un Nuevo Día’.

En las fotografías publicadas por ‘Un Nuevo Día’, se puede ver a José José junto a Sara Salazar y un amigo, muy sonriente vestido elegantemente con un traje color azul rey, con una camisa color azul cielo y una corbata en ambos tonos, como parte de unas capturas de una entrevista que sostuvo el año pasado con el show.

En medio del escándalo porque Sarita Sosa no informaba a José Joel y Marysol Sosa sobre el paradero del cuerpo del cantante y no se ponían de acuerdo sobre los homenajes, que hasta tuvo que intervenir el Consulado para ‘mediar’ la situación, los comentarios de los fanáticos no se hacen esperar.