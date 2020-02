Marysol Sosa, la hija de José José envía comunicado a Bryan Álvarez, imitador de su papá

Hoy, “El Príncipe de la Canción” cumpliría 72 años de vida

Los escándalos no terminan para la Familia Sosa

A unas cuantas horas de lo que sería el cumpleaños número 72 del cantante José José, su hija Marysol Sosa decidió enviar un contundente mensaje a Manuel José, quien dice ser el hijo no reconocido del llamado “Príncipe de la Canción”, según informó Agencia México.

Por medio de un vídeo difundido en sus redes sociales, Marysol Sosa manifestó su descontento con el también cantante y lo expresó de la siguiente manera:

“Quiero aprovechar estos medios, estas redes, para enviar un mensaje a Bryan Álvarez, conocido como Manuel José. Bryan, en primer lugar, yo no tengo nada que ver con la demanda que se te ha interpuesto desde que llegaste a México… Me llama mucho la atención como el día de hoy no has sido capaz de responder toda pregunta que se te hace, hacía el hecho de que si eres o no hijo de José José, cuando en un momento mi padre te brindó su atención, su tiempo, se hizo la prueba del ADN, admiró tu talento para imitarlo… y al día de hoy no me queda claro como no eres capaz de responder las cosas que ya sabes”.

“Te quiero pedir de la manera más atenta que dejes de generalizar todo tipo de comentario que has venido a hacer, sobre todo con la prensa, desde que llegaste a México, creo de corazón, que eres la persona menos indicada para venir a cuestionar sobre el pasado y la familia que tiene José José aquí… yo creo que todos Bryan tenemos derecho a cantar todas las canciones del Príncipe, y que bueno que tu tienes el talento que tienes, sigue haciendo tu trabajo, pero deja de sembrar esta duda en Latinoamérica al respecto, haz bien las cosas”, agregó.

Por último, la hija de José José le puso un alto a Manuel José y le pidió finalizar sus declaraciones sobre su fallecido padre.

“Sobre todo quiero que sepas que yo crecí con mi papá, yo conocí a mi papá, y yo hablé de tu tema con mi papá, y al único que yo le tengo que creer, y le creeré por el resto de mis días, es a mi papá, de quien fuiste tú en su vida… te pido que dejes de desacreditar las palabras, el tiempo y la atención que un buen hombre te brindó, y que sobre todo hoy en día ya no tiene capacidad de réplica”, concluyó.

El vídeo que compartió la hija de José José lleva hasta el momento casi 70 mil reproducciones y comentarios de todo tipo:

“Será o no el hijo, pero lo cierto es que si canta mucho mejor que los hijos de José José, aparte de Cristian Castro, yo no había escuchado a nadie cantar excelente las canciones de j.j”.

“Pues si, le duela a quien le duela, canta más bonito que los hijos”, dijo una de las usuarias.