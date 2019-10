Página

1 de 4

Se filtraron unas fotografías de los últimos instantes de vida de José José

La guerra de declaraciones entre Sara Salazar, Sara Sosa, Anel Noreña y Marysol Sosa, continúa

Se revelan más secretos del estado de salud en que estaba El Príncipe de la Canción

Tras la muerte de José José y la guerra de declaraciones desatada entre Sara Salazar, Anel Noreña, quienes estuvieron casadas con el cantante, así como de lo que han dicho sus hijas Sarita Sosa y Marysol Sosa, ahora, el programa Ventaneando publicó imágenes inéditas de ‘El Príncipe de la Canción’, días antes de morir.

El programa mexicano confirmó sospechas de que pese a que José José se habría recuperado del cáncer de páncreas que lo aquejó durante varios años, sí se encontraba en un estado casi esquelético pues en diversas imágenes aparece desde el hospital con su hija Sarita Sosa, de un semblante fantasmal y notablemente delgado.

Incluso, existen versiones de que José José estaba sometido a una dieta vegana, lo que pudo afectarle en su condición física, al menos así lo aseguró el cantante Rey Bárbaro quien sostuvo una amistad con el mexicano y llegó hasta a vivir en su casa.

TE PUEDE INTERESAR: JLo escandaliza las calles junto a su hija en sexys leggins remarcando su intimidad (FOTOS)

En diversas fotografías compartidas por el cantante amigo de José José, aparece ‘El Príncipe de la Canción’ muy sonriente con amigos y con su hija Sarita Sosa, así como con su esposa Sara Salazar, sin embargo al tratarse de imágenes de los últimos dos años de vida del mexicano, su aspecto luce deteriorado, demacrado y notablemente delgado.

Rey Bárbaro conoció a José José gracias a su maestro de canto, quien trabajaba con el mexicano y fue testigo del deterioro de la salud del cantante en Miami durante los últimos dos años de su vida.

José José y Rey Bárbaro también compartían la religión Yoruba y existieron varios intermediarios para que después del aneurisma que lo aquejó, recibiera sus tratamientos, sin embargo, Bárbaro aseguró que Sarita Sosa se convirtió al cristianismo y convenció a su padre de dejar la religión Yoruba.

Además, Rey Bárbaro precisó que gracias a Sarita Sosa, su padre se convirtió al veganismo, pese a que le encantaba la comida cubana y la carne: “Yo hablé con la niña muy preocupado de verlo muy delgado, pero él comía muchísimo, ya estaba en la etapa final, pero me dijo que ella se encargó de que su papá fuera vegetariano”.

“La última vez que yo lo vi, me partió el alma el verlo así”, comentó para Ventaneando el cantante, quien describió el último cumpleaños de José José como algo sombrío al verlo en extremo delgado, en los huesos, con fiebre, demacrado y decaído, pero se puso tan mal que tuvieron que llevarlo al hospital porque traía un cuadro avanzado de neumonía.

Rey Bárbaro aseguró que José José murió con varias mortificaciones: “Cuídame siempre a la niña, está al pendiente de ella, no dejes que nadie me la dañe. Él quería a sus hijos de México y murió con el dolor de no poderlos ver”.

Las imágenes las puedes ver a continuación en el siguiente video a partir del minuto 23:21.

Los comentarios no se hicieron esperar: “A José José le pasó lo que a muchos hombres deciden, elegir a la familia de la mujer con la que viven y olvidar a los hijos de sus anteriores relaciones, así que el vivió lo que el eligió y murió como el decidió”, “Por qué no le aviso a sus hijos. Lo descuidaron”, “Metan a la cárcel a Sara su hija”, “Pues ahora sí que “bárbaro” mínimo le hubiera avisado a José y a Marysol las condiciones en las que se encontraba su papá, ya no por ser sus hijos sino por humanidad caray”, “Esas brujas lo mataron”.

¿Qué opinas de los mensajes contra Sarita Sosa y Sara Salazar?