“José era muy vulnerable” Pero esto no fue todo, ya que el amigo de José José comentó que tiempo después Sara Salazar había asegurado que el hombre con el que la había visto era un familiar suyo, pero él no creyó conveniente decirle nada al intérprete de Gavilán o paloma. “José era muy sensible, no había tomado y estaba bien. José era muy vulnerable en ese aspecto, me lo callé”, mencionó Sánchez, quien, por si faltara algo más, aseguró que la mamá de Sarita ‘medicaba’ al cantante para que bajara de peso, lo que consideró era un “envenenamiento”. Murió en abandono total y soledad.

“Por ese motivo, él no cambió su testamento” Usuarios de las redes sociales no mostraron indiferencia a las declaraciones del amigo de José José: “Por ese motivo, él no cambió su testamento, y aunque les duela a algunas, Anel fue su Amor. La prueba esta ahí”, se puede leer en uno de los comentarios, aunque otras personas opinaron diferente. “¿Qué no era Anel la que lo envenenaba?”, “El señor José José las quería, aunque a la mayoria no le guste, y nunca habló mal ni de su esposa ni de su hija, en cambio, de su primera familia hablaba pestes y no los quería ni ver”, “No lo creo, esa mujer y esa hija se ocupaban y amaban a ese hombre”.

José José quería alejarse de su esposa e hija Cuauhtémoc Sánchez, en otra parte de la entrevista que concedió a diferentes medios de comunicación, aseguró que José José quiso alejarse de su esposa e hija, Sara Salazar y Sarita Sosa, pero algo se lo impidió y ya no se pudo concretar. “Lo dejaron morir en soledad. No nada más dejaron morir a José Rómulo Sosa Ortiz, dejaron morir al máximo ídolo de México… La forma en que hicieron las cosas no es una forma normal, ni moral ni decente, fue algo premeditado, confundieron y amenazaron a Pepe, todo fue un montaje de la enferma de Sara. Fue una estupidez lo que hicieron las hienas de Miami, porque no tienen otro calificativo”, concluyó Sánchez.

José Joel reacciona a los rumores de infidelidad de Sara Salazar Por su parte, José Joel, hijo de El príncipe de la canción, no mostró mucha sorpresa a las palabras de Cuauhtémoc Sánchez, pues ya habría estado enterado de la supuesta infidelidad de Sara Salazar, aunque nunca se tuvieron pruebas o fotografías. “Yo no estuve ahí, pero sí se rumoraba mucho, tanto Cuauhtémoc como Laurita en su momento siguieron a la señora cuando andaba haciendo sus situaciones extramaritales con el chofer que la llevaba. No tenemos ni nombre ni foto, ni mucho menos, pero hoy por hoy se sabe que esta señora veía la manera de echarse su canita al aire”, concluyó.

José Joel amenazó con juicio en contra de Sarita Sosa José Joel, hijo de José José, anunció que a raíz de que Anel Noreña fue declarada como la heredera universal del cantante, ahora buscarán que Sarita Sosa y Sara Salazar, esposa del Príncipe de la Canción, respondan por lo que sucedió en los últimos meses de vida del intérprete. En una entrevista para ‘Chisme en vivo’, el hijo de José José declaró que si es necesario llevar a juicio a su hermana menor para que se tenga ‘la verdad’ de lo que pasó con su papá, así será: “Qué rayos pasó con mi papá, por qué el trato tan jod… tan feo de estas personas con tal de quedarse ¿con qué? Con absolutamente nada, porque a Dios no se le escapa nada”, comenzó diciendo.

¿Anel Noreña buscará ‘despojar’ a las Saras? El hijo mayor de José José ventiló las ‘oscuras’ intenciones de Sara Salazar con su papá: “Había respeto por la señora pero yo fui una de las primeras personas que me di cuenta de dónde venía para donde iba y cómo seguía y pues qué haces ‘bueno papi cuidado con esto, abusado con esto’, y la verdad sale”, aseguró tachando de ‘interesada’ a la esposa de José José. Pero también reveló la ‘artimaña’ de su hermana para quedarse con más dinero: “En este ínter de que mi papá se lo llevan de aquí, ella vio la manera de divorciarlos, a su mamá de mi papá, para que ella quedara como la mera buena”, ventiló el hijo mayor del cantante.

José José era ‘soltero’ al morir, según palabras de José Joel El también intérprete dijo que cuando El príncipe de la canción muere, el acta de defunción decía ‘soltero’: “Son muchísimas cosas que esta niña (Sarita Sosa) hizo muy mal; desgraciadamente se vio desde muy temprano que la señora Sara iba por lo suyo y todo se mama, pues la niña Sarita creció de tal manera que ‘todo para acá'”, precisó. Pese a las escandalosas declaraciones, el hijo mayor del cantante aseguró que su objetivo no es ‘fastidiar’ a su hermana menor o a la mamá, pero ‘se hará lo que se tenga que hacer’ con el proceso legal avanzado sobre el caso, además de que Anel Noreña es la que decidirá si les quita todo o qué procede con los bienes de Sarita Sosa y su mamá.

La gente tacha de ‘escoria’ a José Joel Los comentarios en el video de Instagram de ‘Chisme en vivo’ no pararon y al hijo mayor del cantante no le fue muy bien con lo que la gente opina: “Mitotero, como que si fuera un santo, si ellos tienen cola que les pisen también”, “Nadie sabe para quien trabaja”, “Entonces por que la Sara no siendo su esposa mando partirlo en dos? Él miente”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO Pero José Joel también dio una entrevista a Ventaneando hablando sobre el tema: “De manera legal y jurídica, el único testamento que encontramos, es este aquí en México, tampoco crean que es un testamento de 148 hojas, es nomás heredera universal Anel Noreña, y si algo le llegara a pasar estoy yo, está mi hermana Marysol y párale de contar, gracias a Dios mi madre sigue con nosotros, así que todo pa acá”, aseguró.