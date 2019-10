Página

Yolanda Hernández, cuñada de José José, habló duro y directo contra Sara Salazar y su hija Sarita Sosa, por todo el escándalo desatado desde que falleció el cantante el pasado 28 de septiembre.

En entrevista para el programa ‘Un Nuevo Día’, la cuñada del Principe de la Canción, aseguró que José José no era rencoroso y que jamás hubiera permitido un distanciamiento con sus hijos José Joel y Marysol Sosa, por lo que aseguró que alguien, por no mencionar a ‘las Saras’, influenció en la nula comunicación entre el cantante y sus otros hijos.

“Pepe no era rencoroso, por supuesto que no lo hubiera permitido jamás, esa separación, ese distanciamiento, esa falta de respeto para tus hermanos mayores…”, comenzó asegurando la cuñada de José José.

“Nunca supieron quién era José José, nunca lo supieron, nunca lo valoraron, el que nunca le hayan entregado el amor… no necesitas darle lujos, no necesitas darle más, que Pepe los tuvo, ellas estaban conscientes de que Pepe estaba desahuciado, casi casi les dicen tal día y a tal hora… por favor se hubieran entregado mucho más…”, fue tajante contra Sarita Sosa y Sara Salazar.

Yolanda Hernández, fue comadre del cantante Juan Gabriel, quien bautizó a su hijo Ángel, mismo que procreó con el hermano de José José, de nombre Gonzalo Sosa y también contó lo cercano que era su hijo de José José y sus primos José Joel y Marysol Sosa.

“Pepe fue como un segundo padre para Ángel y me contó un secreto que tenía con su tío de que él quería que estuviera apoyando a sus primos y eso hizo”, aseguró.

Además, contó una anécdota sobre la canción de ‘El Triste’: “Conozco a Pepe y él estaba aprendiéndose apenas la canción, le costaba mucho trabajo y tenían un coche rosita y en ese coche daba vueltas a la letra, decía una estrofa por la otra, finalmente se la aprendió pero le costaba un poco de trabajo”.

Yolanda Hernández aseguró que José José le confesó que en ocasiones le costaba ser famoso, tanto que deseaba comer pollo rostizado con chiles en un parque, sin ser reconocido.

Los comentarios para la cuñada de José José no se hicieron esperar: “Qué cosas ,ahora dan entrevistas, según lo que entendí ella sabía de su salud ¿por qué no levantó el tel, le marca a los hijos de José José y ellos le hubieran dado ese amor que las perr.. de las Saras no le daban y mejores cuidados médicos?”, “Únicamente lo vieron como un proveedor!”, “Creo que José José se dio cuenta muy tarde del error que cometió en confiar en las Saras”, “Las Saras lo que hicieron se llama lavado de cerebro”, “Las Saras no amaban a José José, amaban a su dinero”.

Justo después de los funerales de José José en México y la popularidad de Anel Noreña, ex esposa del cantante, Sara Salazar, última esposa y viuda del ‘Príncipe’, le mandó un claro mensaje.

Pareciera que la historia tras el fallecimiento de José José tuviera dos marcadas caras: por un lado, Sara Salazar, viuda del intérprete y última esposa, así como Sarita Sora, hija de ambos, quienes para muchos son las ‘villanas’ al ‘impedir’ que el cuerpo del cantante fuera enterrado en México.

Y por el otro, están José Joel y Marysol, hijos mayores del intérprete, así como Anel Noreña, madre de estos últimos y ex esposa de José José, quien sorpresivamente, se ‘adueñó’ de la popularidad en los medios y casi fungió como su viuda.

Pero esto le duró poco, ya que Sara Salazar, la verdadera viuda de José José, no dudó en mandarle un mensaje a través de un amigo cercano que fungió como portavoz.

“Ella está tranquila y dice que no se preocupe el pueblo por este protagonismo de esta señora porque ella está confiada, está tranquila en su casa y ella fue quien tuvo el amor verdadero de José José por más de un cuarto de siglo”, dijo Luis Ernesto Berrios para Al Rojo Vivo y palabras que publicó la agencia de noticias Notimex.