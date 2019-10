Página

Anel Noreña, ex esposa de José José rompió el silencio tras revelarse una supuesta amante del cantante

Sol Ibarguen es el nombre de la supuesta amante de José José durante su matrimonio con Anel Noreña

La supuesta amante de José José reveló también el tener un hijo de ‘El Príncipe de la Cancion’

Tras la muerte de José José se han desatado un sinfín de escándalos y apenas hace unos días se dio a conocer una supuesta amante del cantante durante su época de matrimonio con Anel Noreña con quien procreó a José Joel y Marysol Sosa.

El programa ‘Ventaneando’ entrevistó a una mujer de nombre Sol Ibarguen, de Monterrey, Nuevo León, México, quien narró un supuesto romance con José José durante la década de los 80 cuando el cantante estaba casado con Anel Noreña y la mujer incluso aseguró tener un hijo del intérprete de ‘El Triste’.

Ahora, Anel Noreña, ex esposa de José José, rompe el silencio sobre dicha situación y fue entrevistada en el programa ‘De Primera Mano’ donde habló al respecto.

“En el 82 nació Mar y éramos la familia más feliz de México, esto es un poco raro…” fue lo primero que dijo Anel Noreña sobre lo que le comentaron en el programa, pues Sol Ibarguen dijo que todo transcurrió entre 1980 a 1984, años en los que supuestamente vivieron un tórrido romance ella y José José.

Incluso, Sol Ibarguen aseguró que el nombre de la hija mayor del cantante, Marysol, fue inspirado en ella, a lo que Anel respondió: “Yo pienso que cualquiera puede salir ahorita a decir eso, si tuvo una relación, por qué esperarse a decirlo hasta que muere, es de no creerse, está raro y José no fue nunca de relaciones con nadie, no le creo nada y si le ayuda inventar eso, pues adelante y si eso le ayuda a dormir…”, comentó.

Anel Noreña aseguró que durante los 21 años que vivió junto a José José los problemas que siempre tuvieron fueron las adicciones y nunca las mujeres: “Yo nunca le caí con ninguna mujer”.

Sin embargo, Sol Ibarguen pudo haber acertado en algo y es que el disco ‘Secretos’ de José José, supuestamente estaría inspirado en la relación extra marital del cantante, y justo Anel Noreña comentó tener celos en esa era musical: “Las giras eran muy largas y fue durante el disco de Secretos, cuando pasó ese disco, las giras se alargaron y para mí eran muchos celos y fue cierto que padecí muchos celos al final de la relación…”.

Pero la madre de Marysol y José Joel fue clara en algo: “Hay que llevar la cuenta que esta es la segunda que sale a decir eso, la verdad no sabemos, pero todo eso debió haberse reportado en el momento, yo creo que es una falta de respeto ahora que él ya murió…”, finalizó.

El programa Ventaneando mostró fotografías de Sol Ibarguen y José José besándose en la década de los 80 e incluso aseguró que la regia tuvo un hijo del cantante.

Los comentarios no se hicieron esperar ante dicha polémica: “Ya nomas mueren y salen hijos por donde quiera”, “Qué raro ya van a salir hijos de José José que no manchen”, “Pues que lamentable para la señora, para el hijo… José José ya no está pero usted sí y su reputación… tengo entendido que en esa época los padres eran sumamente estrictos, como así tuvo lo suyo con José José y sus papas no decían nada, o sea o ¿se lo permitieron porque era famoso ? Que poca, no entiendo como hacerle eso a los hijos”, “Me da tristeza por Sarita por que si resulta ser verdad se va a quedar sin otro cachito de la herencia”.

Y los mensajes siguieron: “Si no dijeron en vida, ¿ya muertos para que dicen?”, “Ya van a empezar a sacarle hijos”, “Y ya para que sale hasta ahorita, nadamás le da en la torre a su hijo porque si nunca hubo relación ya para que”, “Si no les dio nada estando vivo creo que muerto menos”.