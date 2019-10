Página

José José se hizo presente en impactante foto de Laura Bozzo

En la imagen también aparecieron Anel Noreña, Marysol Sosa y Laura Núñez

Los internautas no dudaron en dar su punto de vista ante la ‘aparición’

Por medio de una impactante foto de Laura Bozzo, José José se hizo ‘presente’ junto a su ex esposa Anel Noreña, su hija Marysol y su ex mánager Laura Núñez.

Sin lugar a dudas, la muerte de José José dejó en sus fans un enorme hueco y un sabor un tanto amargo, ya que la polémica en torno a solo traer la mitad de sus cenizas a México y el tiempo que se tardaron en conseguirlo no fue del total agrado de sus seguidores.

Asimismo, el escándalo por el deceso del cantante dejó ‘dos caras de la moneda’: por un lado, Sarita Sosa y su madre, quienes parecieran ser las malas del cuento, y por otro José Joel, Marysol y Anel Noreña, que quedaron como ídolos ante el pueblo de México por ‘repatriar’ la mitad de las cenizas del ‘Príncipe’ a tierra azteca.

Sin embargo, una nueva publicación de Laura Bozzo causó gran polémica, ya que para muchos, José José estuvo ‘presente’.

En la postal publicada en su cuenta de Instagram se puede ver a la peruana desde el set de filmación de ‘Hoy’ junto a Marysol Sosa, Anel Noreñ, Laura Núñez y más allegados al intérprete.

Sin embargo, junto a Anel y Laura se pudo ver un destello en color blanco con una terminación en otros tonos, que aparentemente no se sabría porque apareció.

Incluso, Laura Bozzo pareciera que no le tomó importancia cuando la subió y solo escribió: “Agradecida con Magda la productora por hacerme parte de este maravillosos homenaje a mi ídolo, José José. De conocer a su maravillosa familia que ya son parte de la mía. Besos para Anel y sus hijos. Cuentas conmigo para siempre”.

La imagen rondó los 2 mil ‘Me gusta’ y los usuarios no dudaron en hacer mención a la ‘aparición’ de José José en la imagen.

“Esa luz que irradia en esa foto wooow!! Espíritu de José José presente!! Me consta por tus programas, Laura que eras su fan!!”, escribió una internauta para comenzar con los mensajes.

“¿Esa luz en la foto?”, mencionó otro seguidor para que uno más agregara: “También salió José José en espíritu”.

Y más internautas continuaron haciendo mención a la luz misteriosa de la imagen: “Wow la luz que sale en la foto, está claro que él estuvo presente”, “nuestro José José ya no está presente pero su alma siempre estara con nosotros sus fans”, “omg de verdad que esa luz qué onda”.

Sin embargo, otros mencionaron que el ‘Príncipe de la canción’ no hubiera querido estar ahí.

“No creo que el señor José José, Príncipe de la canción hubiera querido estar ahí. El tiempo solo pone todo en su lugar”, “no creo que José José quisiera estar ahí, ni en espíritu”.

Esta ‘aparición’ surgió a dos semanas de la muerte del cantante y justo después de que Anel Noreña mandara un emotivo mensaje de despedida a su ‘Pepe’.

A través de su cuenta de Instagram, la ex esposa de José José levantó polémica con un mensaje: “Hoy te digo mi príncipe, mi Pepé: Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado.Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad”, comenzó escribiendo.

“Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos”, continuó.