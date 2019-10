Página

Continúan apareciendo secretos de José José tras su muerte y ahora, le salió una amante

La presunta amante de José José habría tenido un hijo con el cantante

Todo sucedió en la época en la que José José estaba casado con Anel Noreña

Tras la muerte de José José el pasado 28 de septiembre, han salido cualquier cantidad de secretos sobre sus hijos, su viuda, su ex esposa y del mismo cantante, por lo que ahora, sorprende lo que anunció el programa ‘Ventaneando‘, pues aseguraron que habría tenido una amante.

Durante la época en la que ‘El Príncipe de la Canción’ estaba casado con Anel Noreña, en la que tuvo a sus hijos José Joel y Marysol, el cantante se encontraba en la cúspide de su carrera cuando supuestamente sostuvo un romance fuera del matrimonio con una mujer llamada Sol Ibarguen, supuesta amante.

En entrevista con el show mexicano, la mujer originaria de Monterrey llamada Sol Ibarguen contó lo que supuestamente vivió con José José y cómo llegó a ser su amante.

“Fue como en 1979 en el primer concierto que yo fui de él, fui porque una amiga me invitó y entre el amontonadero, pues fuimos a parar al camerino y él estaba firmando discos y me preguntó que dónde estaba el mío y yo le dije ‘no, yo no tengo’, entonces él manda a traer un disco y me lo firma”, aseguró Sol Ibarguen.

Y continuó contando la supuesta verdad: “Me preguntó que cómo me llamaba y le dije ‘Sol’ y me respondió ‘Qué bonita, Sol radiante’, y así quedó todo, después pasó un año y vino de nuevo al Club de Leones y ya fui por mi cuenta porque me gustó la música y fui y estaba en la primera fila y cruzamos miradas y me manda a decir con los de seguridad que si lo esperaba”, lo que inició el supuesto amorío.

“Nos fuimos al hotel, a platicar, a cenar, le dí mi teléfono y cada vez que iba a dar un concierto, me hablaba y mandaba por mí”, contó Sol Ibarguen sobre su supuesto romance con José José, a la edad de 18 años.

“No me pidió formalmente que fuera su pareja porque él estaba casado y las cosas se fueron dando de forma normal entre una pareja de hombre y mujer… el disco Secretos es lo que nosotros vivimos, él me dijo que la mayoría de las canciones corresponden a nuestra relación”, aseguró la mujer regiomontana afirmando que Jos�� José nunca le pidió que fuera su novia, dado que estaba casado con Anel.

Sol Ibarguen no se avergüenza de haber sido ‘la otra’ e incluso aseguró que la canción 40 y 20 estaba inspirada en su romance con el cantante.

Sin embargo, las cosas no terminaron en eso, pues la mujer afirmó tener un hijo cuyo padre es José José.

El programa Ventaneando mostró fotografías de Sol Ibarguen y José José besándose en la década de los 80 e incluso aseguró que la regia tuvo un hijo del cantante.

Los comentarios no se hicieron esperar ante dicha polémica: “Ya nomas mueren y salen hijos por donde quiera”, “Qué raro ya van a salir hijos de José José que no manchen”, “Pues que lamentable para la señora, para el hijo… José José ya no está pero usted sí y su reputación… tengo entendido que en esa época los padres eran sumamente estrictos, como así tuvo lo suyo con José José y sus papas no decían nada, o sea o ¿se lo permitieron porque era famoso ? Que poca, no entiendo como hacerle eso a los hijos”, “Me da tristeza por Sarita por que si resulta ser verdad se va a quedar sin otro cachito de la herencia”.

Y los mensajes siguieron: “Si no dijeron en vida, ¿ya muertos para que dicen?”, “Ya van a empezar a sacarle hijos”, “Y ya para que sale hasta ahorita, nadamás le da en la torre a su hijo porque si nunca hubo relación ya para que”, “Si no les dio nada estando vivo creo que muerto menos”.