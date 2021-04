Las amenazas del cantante fueron muy claras: “Necesitamos respuestas, queremos justicia y si es necesario abrir un juicio en Estados Unidos por supuesto que sí vamos para allá con todo”, comentó José Joel respecto a que Sarita Sosa podría enfrentar un problema legal más fuerte y no sólo ser ‘despojada’ de lo que tiene junto a su madre.

En una entrevista para ‘Chisme en vivo’, el hijo de José José declaró que si es necesario llevar a juicio a su hermana menor para que se tenga ‘la verdad’ de lo que pasó con su papá, así será: “Qué rayos pasó con mi papá, por qué el trato tan jod… tan feo de estas personas con tal de quedarse ¿con qué? con absolutamente nada, porque a Dios no se le escapa nada”, comenzó diciendo.

El hijo mayor de José José ventiló las ‘oscuras’ intenciones de Sara Salazar con su papá: “Había respeto por la señora pero yo fui una de las primeras personas que me di cuenta de dónde venía para donde iba y cómo seguía y pues qué haces ‘bueno papi cuidado con esto, abusado con esto’, y la verdad sale”, aseguró tachando de ‘interesada’ a la esposa de José José.

Pese a las escandalosas declaraciones, el hijo mayor del cantante aseguró que su objetivo no es ‘fastidiar’ a su hermana menor o a la mamá, pero ‘se hará lo que se tenga que hacer’ con el proceso legal avanzado sobre el caso, además de que Anel Noreña es la que decidirá si les quita todo o qué procede con los bienes de Sarita Sosa y su mamá.

La gente tacha de ‘escoria’ a José Joel

Los comentarios en el video de Instagram de ‘Chisme en vivo’ no pararon y al hijo mayor del cantante no le fue muy bien con lo que la gente opina: “Mitotero como que si fuera un santo si ellos tienen cola que les pisen también”, “Nadie sabe para quien trabaja”, “Entonces por que la Sara no siendo su esposa mando partirlo en dos!? él miente”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

Pero José Joel también dio una entrevista a Ventaneando hablando sobre el tema: “De manera legal y jurídica, el único testamento que encontramos, es este aquí en México, tampoco crean que es un testamento de 148 hojas, es nomás heredera universal Anel Noreña, y si algo le llegara a pasar estoy yo, está mi hermana Marysol y párale de contar, gracias a Dios mi madre sigue con nosotros así que todo pa acá”, aseguró.