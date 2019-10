Página

José Joel continúa buscando el testamento de su padre

El hijo de José José fue muy directo con su hermana Sarita

Asimismo, habló de Yimmy Ortiz, esposo de Sarita Sosa

José Joel se destapó y habló sobre el testamento que dejó su padre, así como de las regalías de las canciones de José José y de paso, aprovechó para mencionar a Sarita y a su esposo.

El único hijo varón del ‘Príncipe de la canción’ habló para las cámaras de El Gordo y La Flaca sobre lo ocurrido posterior a la muerte de su padre y la forma en la que se comportaron Sara, su media hermana y la familia de esta.

En primera instancia, José Joel mencionó un testamento que al parecer José José hizo hace 15 años.

“Todo eso entra en lo que pudo o no haber firmado mi papá. Todos esos documentos que Sarita hizo que firmara a regañadientes y pronto y rápido, con mentiras y amenazas antes que se lo llevara para allá (Estados Unidos), al parecer ya no tienen validez”, dijo José Joel.

Y continúo: “Al parecer estamos con la disyuntiva de si hubo un testamento o no. Si hay un testamento que se hizo hace diez, 15 años, que por ahí debe estar guardado (…) donde quiero pensar y según me acuerdo estábamos en partes iguales”.

Posteriormente, el hijo de José José reveló que tienen una cita pendiente para arreglar el asunto de las regalías de las canciones del fallecido intérprete.

No obstante, José Joel no dudó en señalar las intenciones de Sarita de ser cantante: “Nos enteramos que la muerte de mi papá la querían utilizar de trampolín para que la niña cantara, lo cual se me hace una falta de respeto impresionante”.

Luego, el hijo de José José fue mucho más directo con su media hermana: “Sale Sarita a decir: ‘El último aliento de mi papá es triunfa y canta’… cosas que dices, no se vale, no se vale”.

No obstante, quien salió bien librado de las declaraciones de José Joel, fue Yimmy Ortiz, esposo de Sarita.

“En los encuentros que tuvimos, en las pláticas que tuvimos, él sí se veía consternado, estaba muy nervioso, le temblaba todo. Fue el único de toda la gente con las que nos topamos allá que sí nos dijo: ‘Lo siento mucho, eso que hicimos no se hace'”.

Sobre el supuesto hijo de José José, José Joel mencionó: “Yo no tengo ningún problema, yo sé quien soy y hacia dónde voy, nada más que no obstaculicen el legado y la memoria de José José y adelante”.

Los usuarios no tardaron en hacerse presentes en los mensajes.

Algunos expresaron su rechazo hacia José Joel: “Es que no soporto a este”, “somos dos”, “el buitre”, “este hombre no es nada bueno, es egoísta y se muestra muy interesado en el dinero. Eso es claro desde un principio. Es resentido e inseguro y caprichoso. Vean sus gestos y su movimiento corporal, lo dice todo”.

Y otro habló de toda la familia de José José en general: “Ay ya, buitres. Trabajen, que les cueste, ya se lo chin… por años y quieren seguir exprimiendo al hombre. Así hubieran sido para cuidarlo”.