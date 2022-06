“Si usted regresa de nuevo a este país y vuelve a estar frente a mí, no lo perdonaré. Que sea su última advertencia: No regrese a este país”, dijo Chhabria antes de sentenciar a García Zárate al tiempo que ya pasó en prisión. Chhabria también arremetió contra el tratamiento que recibió García Zárate para su esquizofrenia mientras se encontraba detenido, el cual dijo fue prácticamente nulo.

Mexicano padece esquizofrenia

su ubicación al salir de una cárcel de San Francisco poco antes de que disparara el arma. Había sido deportado en cinco ocasiones y estaba por ser expulsado nuevamente del país cuando baleó a Steinle. La sentencia máxima por los cargos de armas era de 10 años. La fiscalía accedió a la sentencia de tiempo cumplido más tres años de libertad condicional.

La fiscalía declinó intervenir en el caso, pero la policía del condado de San Francisco lo dejó en libertad a pesar de una solicitud de las autoridades federales de inmigración para que permaneciera detenido al menos dos días más con el fin de que fuera deportado. García Zárate “se siente terrible por lo sucedido, lo lamenta mucho y se disculpa”, dijo el lunes su abogado, Mike Hinckley, ante la corte. El juez dijo que no cree que la fiscalía haya demostrado que García Zárate actuó con imprudencia criminal al efectuar el disparo y que probablemente no entendía lo que estaba ocurriendo ese día cuando mató a Steinle, debido a su padecimiento mental. Chhabria también expresó empatía con García Zárate, quien pasó la mayor parte de los siete años en la cárcel del condado sin recibir medicamentos ni tratamiento significativo. Dos médicos le diagnosticaron esquizofrenia y determinaron que no era apto para ser enjuiciado porque no podía seguir los procedimientos de la corte.