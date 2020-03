Cuando armó su propia empresa, José Hernández desconocía los trámites para lograr el mejor reembolso de sus impuestos.

Seleccionar un contador capacitado en impuestos es la clave fundamental.

El empresario hispano explica cómo logró el mejor reembolso con 5 deducciones para empresas.

El emprendedor hispano, José Hernández, no tenía ni el más mínimo conocimiento de cómo presentar su declaración de impuestos, hasta que un contador despejó sus dudas y obtiene el mejor reembolso bajo la figura de empresa.

José Hernández confesó que en su país natal Honduras no pagaba impuestos, por lo que tuvo que adaptarse a los nuevos cambios y patrones.

Pero, desde que llegó a los Estados Unidos y se tituló como empresario hispano, José Hernández se puso a derecho ante el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS), descubriendo cinco ventajas para lograr el mejor reembolso.

José Hernández, emprendedor hispano, José Hernández, dijo que presentó sus impuestos como empresa con ayuda de contadores expertos, ya que ellos están capacitados para procesar este tipo de trámites.

¿Cómo obtuvo el mejor reembolso?, el emprendedor latino, José Hernández, reveló que ayudando a su familia económicamente obtuvo deducciones en su declaración de impuestos.

“El dinero que le daba a mis hijos y padres en efectivo, ahora se hace en cheque, ya que está libre de impuestos”, resaltó José Hernández.

Otra de las maneras que logró deducciones en sus impuestos ante el IRS fue, a través del diezmo, un aporte monetario libre y voluntario que cómo empresa se le entrega a iglesia.

Y es que ese tipo de aporte lo califica IRS como donativo o ayuda, por lo tanto, está exento de pagar impuestos.

La tercera ventaja que aprovechó el emprendedor hispano fue en gastos médicos, ya que abrió una cuenta a nombre de su compañía con el fin de crear un fondo para este tipo de servicios y de esta manera logró deducciones favorables.

Un punto a su favor que tuvo el hispano fue el simple hecho de manejar su empresa desde la comodidad de su hogar, esa le permitió no acumular impuestos ya que no dependía de una hipoteca o renta.

Por otra parta, el empresario también logró el máximo reembolso por la perdida de valor del vehículo cada año y los gatos que se generan se traducía en deducciones.

De esta forma, el hispano se dio cuenta que fue la mejor estrategia para pagar menos impuestos legalmente.

