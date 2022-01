La perturbadora respuesta que José Elizalde le dio a la menor

En ese momento, José Elizalde supuestamente le contestó a la menor de edad: “duele ahora, pero con el tiempo ya no”, y, también le habría dicho: “por la noche, debes tocarte”. Una declaración jurada afirmó que José Elizalde la agredía sexualmente una o dos veces por semana.

“(…) el sr. Elizalde le decía que tenía que aprender a complacerse a sí misma para poder complacer a los hombres”, relató la declaración jurada. El 18 de octubre, el investigador se había puesto en contacto con José Elizalde, pero este le dijo que no tenía ningún comentario que hacer y que no se reuniría con él, según los documentos judiciales. El vínculo entre la víctima y su presunto victimario no se especificó.