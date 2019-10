Página

En plena plática con su hijo José Eduardo, Eugenio Derbez destapó secreto

En medio de las lágrimas el actor mencionó que le hubiera gustado convivir más con su hijo

El mensaje fue una clara indirecta hacia Victoria Ruffo, madre de José Eduardo

En medio de las lágrimas y con los sentimientos a flor de piel, Eugenio Derbez abrió su corazón con su hijo José Eduardo Derbez y el joven actor le mandó una indirecta a su madre, Victoria Ruffo.

El reality show ‘De viaje con los Derbez’ ha generado gran polémica, pues la vida privada de esta famosa familia ha quedado al descubierto, y con ella, varios secretos que sus fans no conocían.

Esto pasó durante un episodio, donde José Eduardo, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aprovechó para mandarle una indirecta a su madre por no haber pasado el suficiente tiempo junto a su papá.

“Siempre que nos despedíamos de papá era muy fuerte y con mis hermanos. Me acuerdo que llorábamos muchísimo y la despedida con él era de: ‘Híjole, a ver cuándo (nos volvemos a ver). Sí era de abrazarnos, sí le llorábamos bastante”, mencionó José Eduardo.

Sin embargo, la indirecta muy ‘directa’ llegó cuando el hijo de Eugenio Derbez se refirió al poco tiempo que convivió con su padre: “De parte mía, mi mamá siempre me dio todo, me dio muchísimo amor, pero creo que siempre va a hacer falta que los papás separen más los pleitos y puedas ver más a tu papá”.

Cabe señalar que hace apenas unas horas se filtró un video del reality show donde Eugenio Derbez habla con cada uno de sus hijos y les confiesa su amor y lo valiosos que son para él.

Durante el último episodio de ‘De viaje con los Derbez’, Eugenio abrió su corazón para sus fans y le hizo una revelación a sus hijos.

Derbez comenzó con Aislinn Derbez, su hija, a quien le dijo: “Mi primer encuentro con la paternidad fue contigo y desde el primer día que te vi a los ojos encontré a mi maestra, a mi bendición. Eres más mi mamá que mi hija, pero también amo que me regañes porque me orientas, me cuidas, eres una gran maestra para mí”.

Durante ese momento, Aislinn Derbez no pudo evitar el llanto e hizo un gesto de agradecimiento hacia Eugenio.

Eugenio Derbez finalizó sus palabras con un emotivo beso en la mano de su hija.

Posteriormente, se dirigió con su hijo José Eduardo, a quien procreó con Victoria Ruffo.

“En este viaje me haz enseñado que el que más me preocupaba hoy me preocupa menos, que el que yo sentía que estaba no en el camino correcto, es el que siento más ubicado y estoy muy orgulloso de ti. Te veo feliz de quién eres y estoy muy feliz de haberte descubierto en este viaje como el gran ser humano que eres”, dijo Eugenio Derbez.

Mientras esto pasaba, José Eduardo no pudo ocultar el llanto ya que fue el hijo del comediante que menos compartió con él, ya que le quitaron la patria potestad desde pequeño.