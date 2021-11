José Eduardo Derbez vive secuestro y lo comparte en público

Dice quien fue la persona culpable y sorprende en programa de televisión

La conductora de Hoy Andrea Escalona también reveló momentos que vivió con un ex José Eduardo Derbez, hijo de la primera actriz Victoria Ruffo y del comediante Eugenio Derbez, vive momentos de angustia al ser víctima de un secuestro que llevó a cabo una mujer quien además fue su pareja y confesó en un programa de televisión, los motivos que argumentó ella para privarlo de su libertad, de acuerdo al portal de noticias de Tribuna. Fue durante el programa de Miembros al Aire de Unicable que el youtuber y actor, desveló todos los detalles de cómo su expareja, en ese entonces, arremetió contra él para que no la dejara nunca, esto porque recién habían terminado la relación. En medio de carcajadas de los demás presentes, el hijo de Eugenio Derbez, se sinceró y de manera seria confirmó que fue víctima de plagio. ¿CÓMO PLANEARON SU SECUESTRO? En la transmisión, los conductores e invitados comenzaron a platicar de relaciones tóxicas y cada uno de ellos recordaba alguna experiencia y la compartía al público, entre ellos estaba Andrea Escalona como invitada y ella dijo cómo una ocasión se peleó con una pareja y al llegar a la casa, tras continuar la discusión, terminó haciendo el amor con él, pero confesó que de nada sirvió. Esta revelación del hijo de Eugenio Derbez causó controversia, pero al final los presentes coincidieron que el sexo de reconciliación poco ayuda. En el set estaban los conductores Yordi Rosado y de invitados el ‘Negro’ Araiza. Tras esta confirmación comenzaron todos a contar sus experiencias y entre broma y broma, se sinceraron de experiencias muy serias y hasta peligrosas que han vivido con exparejas.

José Eduardo Derbez secuestro: ¿CÓMO PLANEARON EL PLAGIO DEL ACTOR? La ‘lluvia’ de confesiones llevó a una y otra historia de parte de los invitados y conductores, pero la revelación que más causó preocupación y sorpresa fue la del hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, ya que fue víctima de un plagio exprés que no creyó que fuera cierto en un principio, pero como iban pasando los minutos se dio cuenta que no era una broma. De manera escéptica, el también comediante, confesó que había terminado con ella, pero que su expareja fue a su casa para poder platicar de la relación. Dice que ella lo esperaba en el estacionamiento y él decidió bajar, dice, con sus dos boas en los hombros, sin embargo, nunca se imaginó el malvado plan de la mujer, que lo mantuvo a raya todo el trayecto.

¿DE QUÉ PLATICARON MIENTRAS IBAN EN EL VEHÍCULO? Dice que él iba con pijama y así bajó de su apartamento, cuando de pronto la mujer aceleró y no dijo nada hasta que él le preguntó y ella le contestó lo siguiente: “te voy a llevar a una cabaña, te voy a amarrar y te voy a tener secuestrado’ y yo le dije ‘no mam…'”, dijo el actor en medio de risas al principio, pero luego con una cara de asombro de los presentes. Luego, el comediante confesó lo que ella le dijo cuando enfilaban para el lugar donde supuestamente lo tendría: “Y me dice ‘no, sí tú y yo vamos a estar toda la vida juntos y vamos a ser felices. Te voy a tener amarrado y yo te voy a llevar de comer diario’, esto mientras iba manejado echa la mad…”, pero lo que pasó durante el trayecto fue de terror. Archivado como: José Eduardo Derbez secuestro

¿QUÉ HIZO PARA TRATAR DE QUE ELLA DETUVIERA LA MARCHA? El youtuber dijo que al ver que ya no era una broma, comenzó a pedirle que se detuviera sin que obtuviera respuesta positiva, por lo cual ideó un plan para que ella detuviera a marcha. Dice que primero tomó el celular de ex y amenazó con lanzarlo por la ventana, sin embargo, a ella no le importó. Volvió a amagar y la mujer ni se inmutó, por lo que lo lanzó. Pero eso no hizo que se detuviera, por lo cual comenzó a lanzar más objetos que había dentro de la automóvil, tales como una computadora portátil, pero ni aún así hizo caso. Al final tuvo que acceder a decirle que seguirían juntos, por lo que ella lo llevó a su casa y al bajar del automóvil le dijo hasta de lo que se iba a morir. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: José Eduardo Derbez secuestro

José Eduardo Derbez secuestro: TUVO UNA ‘PELEA’ VIRTUAL CON SU EX NOVIA ¿QUÉ PASÓ? José Eduardo Derbez levanta pasiones por donde quiera que pasa, pues ahora su actual pareja y su ex se han enfrascado supuestamente en una pelea cibernética. Fue a través de las historias de Instagram que las jóvenes comenzaron a mandarse indirectas involucrando a sus fanáticos. Todo comenzó cuando Paola Dalay, su novia, subió su nuevo look con el cabello rojo; los seguidores de la ex, Bárbara Escalante, fueron a picarla al decirle que la nueva chica de Derbez le había copiado el look, pues ella lleva tiempo con el su pelo de ese color.

Ante esto, Paola pidió que la dejaran en paz, mientras que Bárbara dijo que le gustaba ser modelo a seguir de las nuevas generaciones.

José Eduardo Derbez secuestro: ¿QUÉ DIJO SOBRE ESE PLEITO? Varios medios de comunicación le preguntaron a José Eduardo sobre este incidente.

“Está bien, es para meterle ese sabor… yo que hago, qué te puedo decir. Está bien que le den sabor a las redes. (No se copiaron el look) Según tengo entendido Bárbara tiene el cabello naranja y la otra rojo”, dijo. Cabe recordar que su mamá es una actriz que ha tenido grandes éxitos como el más reciente de Corona de Lágrimas, telenovela que protagonizó junto a Ernesto Laguardia y Maribel Guardia. Por otro lado su papá, Eugenio Derbez, es uno de los comediantes más exitosos y famosos de México, quien también produce y tiene uno de los programas más visto en el país, La Familia Peluche.

José Eduardo Derbez secuestro: ¿PORQUÉ FUE ACUSADO DE ROBO? Hace unos meses José Eduardo Derbez fue acusado de robarle celular al representante de la banda CNCO, Renato Francis, sin embargo el actor ya salió a dar la cara. Fue en una entrevista con Javier Poza donde el hijo de Eugenio Derbez reveló que ni siquiera conoce a quien lo acusa. “Intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que cerró sus redes sociales, no sé ni quien sea. Únicamente aclarar que pues, de nuevo los medios, cualquier persona puede subir algo y lo suben sin investigar, sin preguntar, pero no tengo nada qué hablar de ese tema”, dijo. Renato acusó a José Eduardo de haberse llevado su teléfono. “Oigan!! Cómo ven que ayer en su peda #JoseEduardoDerbez se llevó mi celular de la mesa ‘POR EQUIVOCACIÓN’. De muy mal gusto tu borrachera bro…Intérnate, no está padre tu alcoholismo”, escribió.

¿QUÉ CONSEJOS DAN PARA SER BUEN PADRE? Cabe recordad que para el Día del Padre, ocho famosos se unieron para compartir anécdotas, experiencias y consejos acerca de la paternidad en el programa Qué Miembros Tan Padres. Mauricio Castillo, Arath de la Torre, Raúl Araiza, Yordi Rosado, Jorge “El Burro” Van Rankin, José Eduardo Derbez, Juan Soler y Paul Stanley encabezaron el especial. “Vamos a hablar de la paternidad en todos los sentidos. En el caso de los que no tienen hijos, como Paul y José Eduardo, hablarán de la relación que tienen o tuvieron con sus papás y de si ellos piensan tener hijos o no. “En el caso del resto, hablaremos de nuestra propia experiencia con nuestros hijos, pero también cada uno hablará de cómo le fue con su papá, a qué se dedicó, qué hacía y lo que significó ser hijo de esa figura”, adelantó Castillo en entrevista telefónica. Archivado como: José Eduardo Derbez secuestro

¿QUÉ ANÉCDOTAS CONTARON? Entre anécdotas personales y bromas, los conductores guiarán la celebración, la cual será musicalizada por María León y Margarita “La Diosa de la Cumbia”. “Va a ir hacia esos dos lados la conversación (como padres y como hijos), entonces va a estar bueno, entretenido y rico, porque también lo vivimos a distintas edades. “Yo me tardé, yo fui padre casi a los 37 años, Raúl fue el más joven, a los 33 años, pero el que nos gana es Jorge, que tuvo a su primera hija a los 50, entonces nos lo acabamos de que cuando su hija tuviera 10 años ya no la iba a poder cargar y a los 20 años él ya tendría que usar bastón”, explicó el actor, de 58 años. Archivado como: José Eduardo Derbez secuestro