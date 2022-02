José Eduardo habla sobre la extraña revelación que hizo

¿Es fanático de lo paranormal?

Cuenta el hijo de Eugenio Derbez que tiene una colección de cosas ‘extrañas’ José Eduardo Derbez ataúd: El hijo del reconocido actor Eugenio Derbez, José Eduardo, últimamente se ha encontrado en boca de todos tras habernos enterado de que tiene un ataúd con ornamento en su casa. Y hace poco tiempo, salió a aclarar dicha controversia y contó el porqué, como y con que motivo. José Eduardo habló de este tema en un canal de YouTube llamado Pink Promise, en donde decidió optar por revelar la verdad sobre la fuerte controversia de la cual, mucha gente estaba hablando. ¿Qué es realmente lo que intenta conseguir con esto? Aquí te contamos los detalles… ¿Qué lo llevó a tomar dicha decisión? Jorge Eduardo reveló que esta idea comenzó cuando la pandemia dio inicio: “El ataúd, cuando empezó la pandemia dije ‘¿por qué no?’ Se antoja, de repente, ¿no?“, mencionó al programa Pinky Promise (YouTube). Reveló según el portal People en Español. Comentó a través de la plática que se llevó a cabo por medio de YouTube, que tenía dudas si podría generar algunos problemas con respecto a la higiene de su hogar. “A mí lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije ‘no, qué tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel'”, relató el actor.

José Eduardo Derbez ataúd: Colecciona cosas ‘extrañas’ Además de haber solicitado que le enviaran este curioso objeto a domicilio, declaró cual era su respectivo punto de vista sobre el conservar el ataúd. “Es que mucha gente luego vela a su muertito lo devuelve, aquí hay gente muy enferma”, agregó. “Entonces, yo dije mejor lo hago a mi medida para que no me vayan a dar uno usado”. Dijo al programa Pink Promise. Al parecer al actor y comediante le gusta coleccionar cosas extrañas, pues cuando estaban hablando aún de dicho extraño objeto, comentó que le gustaría vivir la experiencia de dormir dentro de él. El ataúd no es el único objeto tétrico que tiene José en su casa, reveló que tiene algo más…

José Eduardo Derbez ataúd: Es fan de lo paranormal El actor e hijo de Eugenio Derbez, reveló que posee entre su colección tétrica, un muñeco Chucky, además dijo que le gusta todo lo relacionados con los eventos paranormales. Lo que mas impactó es la revelación siguiente: “si ha dormido conmigo, él… sí ha dormido conmigo”. Reveló People en Español. ¡Que miedo! José quiere continuar con sus proyectos en la televisión, el cine, y de hecho ha estado apoyando mucho los proyectos de su hermano Vhadir, quien recientemente estrenó una nueva película titulada ‘El Mesero’. Recordemos que ambos son muy unidos, ¿Estará Vhadir de acuerdo a las extrañas actitudes de su hermano José?

José Eduardo Derbez es de esos que no se aguantan las ganas. Durante la última emisión del programa de “Miembros al aire” , el actor confesó que un día se dio placer en plena calle. “Masturbarse en la calle, yo sí lo hice una vez, iba manejando, fue en mi coche y estaba platicando con una amiga o novia y me mandó una foto, entonces se me hizo fácil porque se puso el semáforo rojo y entonces me bajé el pantaloncito y pues le di con todo, después se puso el verde y seguí, pero se puso difícil porque tenía que seguir concentrado en la manejada, en la foto, en la mano y era completamente de día, entonces lo que pasó es que me tarde mucho”, relató. Ante tal confesión de José Eduardo Derbez, sus compañeros de emisión se mostraron sorprendidos, incluso Yordi Rosado y Mauricio Castillo calificaron su relato como raro, sin embargo, Derbez señaló que sólo había sido una vez y que lo había hecho hace como 20 años. En redes sociales se generó polémica, mientras unos lo tacharon de enfermo, otros simplemente no le creyeron ni una coma. Informó Agencia Reforma

José Eduardo Derbez ataúd: José Eduardo levanta pasiones Por donde quiera que pasa, José Eduardo Derbez levanta pasiones , pues ahora su actual pareja y su ex se han enfrascado supuestamente en una pelea cibernética. Fue a través de las historias de Instagram que las jóvenes comenzaron a mandarse indirectas involucrando a sus fanáticos. Todo comenzó cuando Paola Dalay, su novia, subió su nuevo look con el cabello rojo; los seguidores de la ex, Bárbara Escalante, fueron a picarla al decirle que la nueva chica de Derbez le había copiado el look, pues ella lleva tiempo con el su pelo de ese color. Ante esto, Paola pidió que la dejaran en paz, mientras que Bárbara dijo que le gustaba ser modelo a seguir de las nuevas generaciones. Varios medios de comunicación le preguntaron a José Eduardo sobre este incidente. “Está bien, es para meterle ese sabor… yo que hago, qué te puedo decir. Está bien que le den sabor a las redes. (No se copiaron el look) Según tengo entendido Bárbara tiene el cabello naranja y la otra rojo”, dijo. Informó Agencia Reforma

‘Me caigo de risa’ Llega a la octava temporada Una temporada más de Me Caigo de Risa llegará a la pantalla chica. Por octavo año consecutivo el programa de chistes, dinámicas y pruebas físicas estará al aire, gracias al público que lo ha pedido en redes sociales, según informaron los involucrados. A partir del lunes 31 de enero, a las 20:00 horas por Canal 5 comenzará a transmitirse la octava temporada de Me Caigo de Risa, en donde Alfonso Borbolla, Armando Hernández, Gaby Platas, Salame, Jerry Velázquez, Jessica Segura, “El Guana”, Mariazel, Mariana Echeverría, Michelle Rodríguez, Regina Blandón, Ricardo Fastlicht, Ricardo Margaleff y Yurem serán los encargados de arrancar carcajadas a todos los espectadores. “Para esta temporada cambiarán los gráficos del programa, el escenario inclinado está totalmente remodelado, habrá juegos nuevos; la ventaja es que cada programa es diferente, podremos conocer juegos y dinámicas, pero cada programa es único, eso hace increíble este programa”, afirmó el productor Eduardo Suárez en conferencia de prensa. “El término una familia disfuncional, se estructuró desde un inicio porque eso es lo que somos, una familia que hemos aprendido a divertirnos; tener este escenario es como una plataforma para mostrar nuestras capacidades y habilidades. Informó Agencia Reforma

José Eduardo Derbez ataúd: Presumen su gran equipo de producción “Creo que, principalmente el éxito del programa es gracias al público que ha pedido ocho veces continuas, ocho temporadas consecutivas que nos mantengamos aquí, en verdad, gracias a ellos”, agregó Margaleff. Más de 150 juegos se presentarán a lo largo de los dos meses y medios que permanecerán al aire, según informaron; para esta edición se estrenarán 12 dinámicas, sin dejar de lado las actividades de improvisación, juegos mentales y retos físicos, los cuales se llevan a cabo en el escenario inclinado. “La producción se ha encargado de mejorar el escenario inclinado, ya no sólo le echa aceites, ahora le mete plumas, espuma, toques, juegos artificiales, clavos, toros mecánicos. “La verdad es que, al ser un programa de improvisación, no sólo nosotros improvisamos, sino que tenemos un gran equipo de producción que se la pasa constantemente evolucionando para sorprendernos, para que nuestras reacciones siempre sean reales y no caigamos en esa zona de confort y del chiste fácil. Se encontrarán grandes sorpresas, sin duda”, expresó el conductor del programa Faisy. Karol Sevilla será la madrina de la temporada, mientras que Érika Buenfil, Carmen Muñoz, Albertano, Héctor Sandarti, Cecilia Galliano, Omar Fierro, José Eduardo Derbez y Marjorie de Sousa estarán como invitadas VIP en diferentes capítulos. Informó Agencia Reforma