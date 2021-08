¿Será que le molestó las duras declaraciones que hizo Eugenio Derbez hace un par de días? Al parecer sí, ya que José Eduardo explicó que se sentía incómodo que a su edad su padre siguiera con el mismo tema. Además pidió a la prensa que ya no pregunten sobre esa situación, ya que creía que no es obligación de ambos padres llevarse bien.

José Eduardo Derbez habló en exclusiva para Gustavo Adolfo Infante, explicando que se encuentra harto de que siempre le pregunten sobre la relación que hay entre sus padres e incluso aseguró que no entiende como es que después de tantos años siguen con el mismo tema. El hijo de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, también reveló que hizo una petición a su famoso padre, pidiéndole que ya no hablara sobre la situación.

El joven parecía bastante cansado de hablar del mismo tema, ya que habían pasado bastantes años y la prensa en conjunto con sus padres no dejaban de recordar el tema de su relación, por lo que a él le incomodaba bastante hablar de ese asunto, ya que era un tema que no debería continuar siendo pregunta para la prensa.

Y parece ser que José Eduardo también está cansado que Eugenio Derbez cada vez que tiene oportunidad habla de la mala relación que tuvo con Victoria Ruffo, por lo que no entiende cómo después de tanto tiempo su padre siga mencionando aquel punto en su pasado. Como bien dijo José Eduardo, casi tiene 30 años y su padre aún no supera el tema.

“Se lo he dicho, es cuestión de que ya también la prensa diga ‘¡ya por Dios!’, es un tema viejísimo, es un tema pasado y ahorita estamos bien, eso es lo importante”, respondió el hijo de Victoria Ruffo, cuando el periodista le comentó si él no le había pedido a Eugenio que ya no hablara de su madre y él contesto que sí, que ya se lo había mencionado. Archivado como: José Eduardo contra Eugenio

“Mi relación con ellos está increíble y que ellos, pues tampoco tiene porque llevarse, porqué la prensa también ha insistido en que ellos tienen que llevarse y no, ¿por qué tienen que llevarse?”, mencionó el joven en la entrevista, sosteniendo que sus padres no tienen la obligación de tener una buena relación y que a veces la prensa es la que obliga a pensar que ellos deben tener una amistad.

Para finalizar el tema de sus padres, él aclaró que por el momento su relación con ambos marcha muy bien, pero quiere dejar en claro que no es obligación de los dos tener una buena relación en común, por lo que pide que tampoco se les obligue. José Eduardo mencionó que muchas veces era la misma prensa quienes ‘obligaban’ a que él uno hablara del otro y eso no estaba bien.

“El tiene toda la razón, pero así son muchas personas. Lamentablemente no superan, ni dejan todo eso atrás, cada que pueden lo sacan a relucir y como que ya cae mal eso, es lo mismo con muchas familias, no solo con él, hay que pasar la página y que lo pasado, pasado, como dice la canción de JOSÉ JOSÉ”

En los comentarios, hubo quienes aseguraron que José Eduardo era él único en tener la razón en aquella disputa, ya que su padre era el que no deja de hablar de Victoria y que sólo eso demuestra que aún no puede superar lo que pasó hace mucho años, por lo que le aconsejan que siga con su vida e intente superar.

“Si no habla de ella…”

Hay quienes aseguran que si Eugenio Derbez en México no hablara sobre el tema, no vendería su imagen en el país Así que su única manera de generar que su imagen siga en vigor y por ello, cada vez que la prensa se aparece tiene que hablar de su ex pareja para que las cámaras sigan detrás de él.

“Pues es que si no habla de ella se le acaba el show “, mencionó una de las internautas, que recibió como respuesta: “Pues lo mismo pasa con Gil”, dando a entender que la situación de Eugenio Derbez es la misma que atraviesa Julián Gil, quienes si no hablan mal de sus ex parejas, no venden a la prensa y pueden seguir en boca de los demás.