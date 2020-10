José Eduardo Derbez sorprende con inesperada revelación

El actor mexicano, hijo de Eugenio Derbez, se contagió de coronavirus y cuenta cómo le fue

“Pensé que no la iba a contar”, expresó

A pesar de tomar todas las medidas de seguridad que ha hecho desde que comenzó la pandemia, el actor mexicano José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, no pudo evitar contagiarse de coronavirus.

A través de su canal de YouTube, donde tiene más de un millón de suscriptores, José Eduardo Derbez compartió que la experiencia al recibir los resultados positivos fue muy mala, pues al ver noticias sobre gente contagiada se espantó mucho e incluso pensó que no “la iba a contar”.

“Lloré bastante, me angustié, no sabía cómo decírselo a mi familia, cómo contarles. Sobre todo yo que me había estado cuidando tanto durante tanto tiempo y teniendo todas las precauciones del mundo”, explicó.

El actor piensa que el contagio se dio en el aeropuerto cuando venía de regreso a México.

El hijo de Eugenio Derbez comentó que pasó un tiempo fuera trabajando, pero con la seguridad de que tenían cierto aislamiento y cuidados y le realizaban la prueba del coronavirus cada cuatro días.

“De regreso en el aeropuerto estuve tomando muchas precauciones con un traje completo, cubrebocas, lentes, lavándome las manos a cada rato. Me lo quité porque pedí algo de comer en el avión, fue en el único momento en que me lo quité y en cuanto regreso a la Ciudad de México – yo regresé un jueves – el domingo empecé a sentirme mal”.

Entre los síntomas que vivió estuvieron temperatura alta y mareos, así como un dolor de cuerpo y articulaciones que era tan fuerte que le llegó a impedir agarrar el celular.

José Eduardo Derbez dijo que poco a poco fue avisando a su familia: sus padres, Victoria Rufo y Eugenio Derbez, su padrastro y sus hermanos, de quienes recibió apoyo, pero a la vez se preocuparon. En la siguiente página, más información…

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ