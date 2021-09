Aunque el momento fue emotivo, los seguidores de Bernal no dudaron en expresar su malestar en contra del periodista mencionando que él había traicionado a los cubanos y que era un estafador con su público, debido a que no había apoyado a su ‘pueblo’ en los momentos de mayor necesidad y que esa era una de las tantas razones por las que no podían estar felices con el presentador. Archivado como: José Díaz Balart acusación

“El no es santo de devoción de muchos cubanos porque a él no le intensa nada relacionado con Cuba ni de ningún cubano, es tan diferente a sus hermanos que es como la oveja negra, porque hasta comunista demócrata es”, escribió un seguidor de Jorge Bernal en redes sociales, sintiéndose decepcionado del periodista. Archivado como: José Díaz Balart acusación

“No causa orgullo”

De acuerdo con los internautas, mencionaron que a José Díaz no le interesa nada que tenga que ver con los cubanos o sobre la Isla, por lo que ellos no debían sentir orgullo por un periodista como él. Además, recalcaron que el periodista solo menciona noticias que tengan relación con los mexicanos o de algún país de Latinoamérica.

“Pero de nada orgullo si a él no le interesa los cubanos o alguna ves lo has escuchado decir algo de Cuba o de algún cubano. No solo de mexicanos y de los otros centro americanos así que no me da nada, él es diferente a sus hermanos acuérdate que es familia de Fidel Castro y le corre sangre por sus venas de Comunista”, mencionó un usuario.