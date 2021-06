El Código Penal del Estado de Texas revela que el cargo de homicidio, como el que enfrenta José DeLaCerda, se castiga con una pena de 20 a 99 años de cárcel a quien se declare culpable de ese delito luego de que enfrente su juicio. Hasta el momento de escribir esta historia el móvil en el asesinato de Andrew Córdova aún no se conoce por las autoridades.José Raymundo DeLaCerda, su nombre completo como aparece en los documentos legales del caso, enfrentará su proceso penal ante la juez Patricia Gray, de la Corte Criminal 212 de Distrito en el Condado de Galveston. La juez no ha determinado cuándo será la primera audiencia contra DeLaCerda, por el homicidio de Córdova conocido como ‘Dog’ por sus amigos.

Ante la gravedad del reporte diversas patrullas del GCSO se enviaron a Las Catrinas Cabaret, en el 9629 de Highway 6, en Alvin, Texas para atender la emergencia, ya que los diversos testigos les dijeron que había un hombre hispano muy mal herido. Hasta ese momento la identidad de José DeLaCerda no era conocido por las autoridades.

Sin embargo, hasta el momento de escribir esta historia no está claro cuál fue el motivo por el cual los dos hombres comenzaron a discutir dentro de Las Catrinas Cabaret. De acuerdo con los testigos en un momento el presunto asesino, identificado como José DeLaCerda, sacó una pistola y vacío el cargador en contra de Andrew Córdova.

Andrew Córdova cayó muerto luego de los disparos mientras su presunto asesino José DeLaCerda escapó del lugar en medio de la conmoción de los otros clientes y las bailarinas. Alguien, no se detalla quién, entonces llamó a ls autoridades para reportar la tragedia que terminó con la noche de diversión.

Los documentos del caso no detallan si en la casa de José DeLaCerda se encontró el arma en la muerte de Andrew Córdova. Los agentes de la División de Homicidios del GCSO no conocen el móvil del crimen, pero están investigando si la muerte se debió por un conflicto entre miembros de pandillas rivales, aunque eso es tan sólo una línea más en la investigación.

Eva S., una inmigrante mexicana de 42 años y quien ha pedido que su nombre completo no se revele para evitar represalias, pide que las autoridades investiguen a Las Catrinas Cabaret, pues ella vive en un vecindario de casas móviles cercano al lugar y las peleas y escándalos son frecuentes.

Henry Trochesset, alguacil del Condado de Galveston, reveló que su corporación también está investigando el escenario del crimen, Las Catrinas Cabaret, ya que el lugar cuenta con licencia de bar, pero no de Negocio de Orientación Sexual (BSO, por sus siglas en inglés). La corporación hasta el momento no ha revelado los resultados de sus pesquisas.

La preocupación de los vecinos

“Pues dicen que es un bar, pero no es cierto… casi todas las noches hay peleas ahí afuera. Yo no sé por qué no han cerrado ese lugar porque la verdad sí pasan muchas cosas. A nosotros ya nos da miedo, pero como somos hispanos, ni nos escucha la policía”, asegura Eva S. en entrevista con MundoHispánico en Texas, con preocupación por su familia y vecinos.

En Texas, la ley de bares y restaurantes tiene un apartado los negocios denominados BSO y que deben cumplir ciertos requisitos muy estrictos de limpieza, registros de todos sus empleados para que no haya agresores sexuales, un impuesto especial que se le carga a los clientes y, sobre todo, que no haya prostitución, ni tráfico de personas.