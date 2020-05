Jorge, hermano menor de Carlos Santana, muere a los 68 años

El cantante murió debido a causas naturales, informó su representante.

Se hizo famoso en la década de los 70′ por canciones como Suavecito y Darling I Love You

Jorge Santana, hermano menor de Carlos Santana, muere a los 68 años.

Este jueves, el cantante Jorge Santana, quien se hiciera famoso en la década de los 70′ por canciones como Suavecito y Darling I Love You, murió debido a causas naturales.

El representante de Jorge confirmó la noticia y agregó que el cantante habría muerto a los 68 años de causas naturales.

Jorge tenía varios hermanos. Además del destacado guitarrista Carlos Santana, estaban Antonio, Laura, Irma, María y Leticia.

El cantante quiso seguir los pasos de su hermano mayor, Carlos, y así fue como empezó en el mundo de música, narró el Daily Mail.

Ambos crecieron en una familia unida, residenciada en San Francisco, para que la comenzaron a cantar y tocar.

Jorge Santana llegó formó parte de varias agrupaciones y llegó a trabajar con la reconocida Fania All-Stars.

Entre las canciones que lo llevaron al reconocimiento estaban: Suavecito, Darling I Love You, Love The Way, Sandy y luego It’s all about love

Aunque tuvieron carreras en solitario, coincidieron en los 90′ cuando tocaron juntos en la banda “Santana Brothers”.

También se fue de gira con su famoso hermano Carlos, quien trabajó con Beyonce, y colaboró ​​en el álbum de 1994 Santana Brothers.